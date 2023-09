Festival Del Parco Di Monza: natura, cultura ed etica

Il Festival Del Parco Di Monza è giunto alla sua VI edizone. Si svolge giovedì 14, venerdì 15, sabato 16, domenica 17 settembre 2023. Ed anche sabato 23 con una giornata interamente dedicata alla manifestazione Ville Aperte in Brianza. Oltre 100 eventi, quasi tutti gratuiti; alcuni a contributo libero declinati in cinque aree tematiche: Scoperta e conoscenza, Arti e natura, Ambiente e sostenibilità, Essere e benessere e Junior Fest.

Si rinnova quindi un appuntamento tanto amato dalla cittadinanza dove natura, cultura e etica ambientalista si fondono. Al punto da essere cresciuto sia in date e appuntamenti, sia geograficamente: arriva infatti nella città di Monza.

La manifestazione culturale ed ecosostenibile ha come protagonista il Parco e il suo ricchissimo patrimonio storico, architettonico e naturalistico: la Villa Reale, i suoi giardini, le sue ville, le sue cascine, la sua storia, i suoi alberi monumentali.

É promosso e organizzato dal Comitato Promotore Festival del Parco di Monza, insieme al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, in collaborazione e con il supporto del Comune di Monza.

Si è profilato in questi anni come un attivatore culturale capace di entrare in dialogo con cittadini, associazioni che operano sul territorio e amministrazioni. Attento all’inclusione sociale e all’accessibilità, promuove eventi volti alla sensibilizzazione di tematiche quali la crisi ambientale e la salvaguardia del pianeta. Promuove inoltre importanti sinergie con Enti pubblici di valorizzazione come l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Università degli Studi di Milano – Dipartimenti di Scienze Agrarie e Ambientali, ERSAF (Ente Regionale Servizi Agricoltura Foreste Lombardia) e ReGiS (Rete dei Giardini Storici).

Il programma completo del Festival del Parco di Monza è disponibile sul sito: www.festivaldelparcodimonza.it

Grandi nomi saranno presenti quest’anno tra gli artisti: il giovane e talentuoso cantautore Lucio Corsi, la rivoluzionaria arpista Kety Fusco, l’arpista e compositrice svizzera Esther Sévérac, il pioniere dell’arpa celtica in Italia Vincenzo Zitello, l’esploratore Alex Bellini, il poeta e performer Dome Bulfaro. Presenti anche molti esperti di fama internazionale tra cui Roberto Casati, filosofo del CNRS di Parigi e la climatologa Serena Giacomin. Uno degli altri nomi d’eccezione di quest’anno è il poeta e scrittore Franco Arminio che, sabato 16 settembre, porterà al Festival una Camminata poetica alla ricerca del Sacro che c’è in tutte e tutti noi al termine della quale dialogherà con il conduttore radiofonico Marco Ardemagni in un incontro con il pubblico. Dopo il tramonto tornerà al Teatro Manzoni accompagnato dal musicista e compositore Fabio Barovero per un magico reading poetico.

Novità di quest’anno, con l’entrata del Comune di Monza come partner effettivo della manifestazione, è il format Il Festival va… in città: saranno organizzati proiezioni e percorsi, che proprio dal centro della città arrivano al Parco e viceversa portando il pubblico alla scoperta della storia e della natura dei vari luoghi.

Per offrire una qualità sempre maggiore e per continuare a crescere e svilupparsi, il Festival ha bisogno di essere sostenuto economicamente. Per questo è attiva una raccolta fondi a sostegno del Festival e del Parco che ci ospita sulla piattaforma di Fondazione Monza e Brianza. È possibile fare una donazione per il Festival sul sito www.fondazionemonzabrianza.org

Si ringrazia per adesione e partecipazione: Associazione Amici dei Musei Monza e Brianza, Amici della Musica, Anteo spazioCinema, ArcoDonna, Azienda Agricola La Bagaggera, BuenaVista Coop. Sociale, Centro Islamico Monza, Ciclofficina Rinnova, CoderDojo Brianza, Consorzio Comunità Brianza, CREI Monza, DESBri Distretto di Economia Solidale della Brianza, Ensemble Sangineto, ERSAF Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, Circolo Fotografico Monzese, Circolo Fotografico Carnate, FAI-Fondo Ambiente Italiano, GEV Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Monza, GEV Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Regionale Valle del Lambro, Guidarte, Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri A. Mapelli, Italian Climate Network, Italia Nostra, Gruppo Koinè arte contemporanea, Legambiente Monza, Libreria Libri e Libri di Monza, Liceo Artistico Nanni Valentini Monza, Liceo Classico e Musicale B. Zucchi Monza, LILT – Lega Italiana Lotta Tumori Milano/Monza, LyraDanz, Mille Gru Ass. culturale, MonzaInBici, Pro Monza, Spazio Colore, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Trekking Italia Milano.

