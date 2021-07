Al via la Terza edizione del Master in Comunicazione e Marketing politico e istituzionale

Parte a gennaio 2022 la Terza Edizione del Master di II Livello in Comunicazione e Marketing Politico ed Istituzionale promosso dalla Luiss School of Government e diretto dal Prof. Francesco Giorgino, anchorman del TG1 e docente Luiss di Comunicazione e Marketing.

Un Master speciale

Nel panorama della formazione post-lauream il Master ha una specificità che lo rende unico nel suo genere: analizzare l’intreccio tra Comunicazione, Informazione e Marketing sia in ambito politico, sia in ambito corporate ed istituzionale attraverso un esame accurato e di alto livello scientifico dei modelli teorici di riferimento, internazionali e nazionali, e dei più recenti casi. Il tutto sarà affrontato in aula dai professionisti più importanti della comunicazione politica ed istituzionale, da giornalisti di successo, da marketer tra i più attivi, da spin doctor tra i più operativi, dai migliori consulenti di comunicazione strategica, esperti di social media management, data mining.

MICS

In questa offerta formativa teoria e pratica si fondono senza soluzioni di continuità: composizione mista della Faculty (per metà fatta da scienziati dei tre ambiti di studio, per l’altra da operatori del settore) e possibilità per gli studenti di acquisire competenze pratiche anche grazie al portale del Master Mics.luiss.it. L’idea di partenza, sviluppatasi all’interno della metodologia MICS, consiste nell’assumere come punto di osservazione non solo l’attività dei produttori di contenuti comunicativi, di marketing e giornalistici, ma anche l’intera esperienza della fruizione degli stessi da parte di un pubblico che, con la trasformazione digitale, non è più solo iperattivo, ma anche interattivo e co-creativo. Ed è soprattutto nel versante dei riceventi che è più stimolante cogliere la complessità dell’intreccio tra comunicazione, marketing e informazione per governarne le dinamiche più rilevanti. La filosofia del Master è infatti racchiusa nell’acronimo MICS che sta per Marketing, Information, Communications Systems. Nel portale gli studenti possono mettere in pratica in tempo reale il patrimonio di conoscenze acquisite durante le lezioni, con l’assistenza continua del direttore del Master, il Prof. Francesco Giorgino, che sovraintenderà alle fasi di scelta ed elaborazione dei contenuti applicativi e alla cosiddetta content curation.

Gli obiettivi formativi

Il Master si propone di formare diverse figure professionali: comunicatori politici, istituzionali, della Pubblica Amministrazione e delle aziende; marketer, marketer politici ed istituzionali, content marketer, brand storyteller; esperti in advertising e advertising politico e istituzionale; giornalisti politici e operatori dell’informazione generalista e di quella specialistica in ambito corporate; esperti di open government e di comunicazione pubblica digitale; analisti di dati; social media manager ed esperti nella ricerca applicata delle evoluzioni delle piattaforme social e di quelle di instant messaging; esperti in attività di lobbying, public relationship e advocacy; studiosi di politica e istituzioni.

E a proposito di comunicazione

Dei 10 moduli che vanno a comporre il prismatico programma del Master, uno è realizzato in collaborazione con la FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, dal titolo “Il Governo strategico dei sistemi di relazione”, di cui è coordinatore Vincenzo Manfredi. Gli altri temi trattati nel Master, tutti scanditi da intersezioni disciplinari per accrescere il sapere e il saper fare: Leadership e Management politico ed istituzionale; Comunicazione Pubblica Digitale; Relazioni pubbliche e Advocacy; Marketing Aziendale e Marketing Politico e Istituzionale; Digital Marketing e Neuromarketing; Advertising e Advertising politico – istituzionale; Brand Storytelling e Storytelling Politico; Newsmaking e Newsmaking politico – istituzionale; Data Analytics.

Il Master in pillole

Requisiti di accesso: Titolo di laurea magistrale o vecchio ordinamento (o titoli equipollenti)

Durata: 12 mesi – 60 CFU

Giorni di lezione: Venerdì, ore 14:00-20:00. Sabato, ore 09:00-19:00.

Frequenza: 2 weekend al mese

Inizio lezioni: gennaio 2022

Sede: Viale Romania, 32

Per informazioni: [email protected]

Qui per Iscriversi



Facilities

Per chi si iscriverà entro il 30 settembre verrà applicato uno sconto del 30%, per chi invece si iscriverà nel mese di ottobre e novembre lo sconto sarà del 20%.

Il Master nelle parole di Francesco Giorgino

“La forza di questo Master sta nell’approccio trans-disciplinare, nella capacità di unire parte scientifica e parte operativa, nella Faculty formata dai migliori docenti universitari e dai più attivi professional dei settori della Comunicazione, del Marketing, del Giornalismo, delle Relazioni Pubbliche, dell’Advertising, dell’Analisi dei Dati. Vi aspettiamo per compiere insieme un percorso entusiasmante e al passo con le nuove tendenze”.