Riapre “Il Salotto delle Celebrità”, l’hospitality più attesa durante il Festival del Cinema di Venezia.

Dopo il grande successo dell’edizione 2021, “Il Salotto delle Celebrità”, format che dà la possibilità ad imprenditori e artigiani di far ammirare le loro creazioni ed eccellenze, presenterà un programma con ospiti di tutto rispetto. Un fitto calendario di incontri, presentazioni e interviste.

”Glamour sì ma sostenibile”, il motto dell’edizione 2022

Nasce con l’intento di utilizzare la popolarità di personaggi famosi per raccontare e promuovere piccole e nobili realtà artigiane e imprenditoriali che hanno bisogno di visibilità e di promozione. Torna al Festival del Cinema di Venezia il “Salotto delle Celebrità”, un talk show live trasmesso, in streaming, sui principali canali social Facebook, Instagram, Youtube e ovviamente sul portale ufficiale dell’iniziativa. L’hospitality, pensata e progettata da Alessandro Grifa, titolare della AG Agency Management, con la direzione artistica di Domenico Moramarco, PR & Event Specialist, è un format di intrattenimento ribattezzata come la “lounge ufficiale più esclusiva che coccola imprenditori e vip”.

Imprenditori, buyers, professionisti di estetica, fashion designer, artisti e artigiani presenteranno le loro eccellenze tramite progetti video e fotografici comunicati attraverso canali multimediali e digitali. L’hospitality è divisa in varie Room: la Beauty Room è la zona dedicata al benessere del corpo, dei capelli e del viso, dove tutte le celebrità trascorrono momenti di relax, coccolati dagli operatori del benessere che proporranno prodotti esclusivi e trattamenti altamente innovativi. La Live&Conference Room è il talk show che commenta in diretta live tutto quello che accade durante la kermesse con le interviste agli ospiti. La Vip Lounge&Tasting Room è la zona più amata dagli ospiti, qui rinomate aziende dell’enogastronomia delizieranno, con i loro show cooking e presentazioni, i palati più raffinati degli ospiti presenti.

Il programma

Ad aprire l’hospitality la conferenza stampa del Premio Internazionale “European Soap Award And Series”. Seguirà l’intervista al casting del docu-film “Il Valore della Sconfitta”, scritto e diretto da Enzo Dino con la partecipazione straordinaria di Manuela Arcuri, entrambi presenti durante l’evento. Altro appuntamento importante, l’intervista con lo scrittore Nunzio Bellino che racconterà la propria vita con la Sindrome di Ehlers-Danlos. Dopo la realizzazione del cortometraggio “Elastic Heart”, il 33enne napoletano ha pubblicato una graphic novel dal titolo “L’uomo elastico”, ideato dallo stesso Bellino, con la sceneggiatura di Giuseppe Cossentino e le illustrazioni di Tiziano Riverso.

Il giorno successivo, conferenza stampa sul doppiaggio dei divi di Hollywood con l’attore, doppiatore e direttore del doppiaggio Roberto Chevalier di Miceli. Momento di grande commozione quando ad essere intervistato sarà Biagio Vitiello, ex-giocatore che, dopo un grave incidente stradale in cui ha perso l’utilizzo delle gambe, non si è scoraggiato ed è tornato a camminare con tanta determinazione e intraprendenza. Presente anche Enrica Musto, vincitrice del programma Italia’s Got Talent.

L’evento più importante si terrà giovedì 8 settembre con il Gran Gala delle Celebrità presso lo storico Hotel Ausonia Hungaria al Lido di Venezia. Durante la serata verrà consegnato il premio internazionale “EUROPEAN SOAP AWARD AND SERIES”. Nel corso della serata saranno premiati alcuni protagonisti delle soap opera tra le più amate e seguite della tv come “Il segreto”, “Una vita”, “Sei sorelle”, “Il paradiso delle signore” e “Un posto al sole”, e attori che hanno fatto la storia della serialità italiana e internazionale, con premi speciali alla carriera e nominativi per i tanti volti presenti.

Gli ospiti

Faranno tappa tantissimi ospiti tra cui l’attrice showgirl Manuela Arcuri, gli attori Fabio Fulco, Massimiliano Morra, Raffaella Di Caprio, Jane Alexander, l’influencer e modella Mercedesz Henger, dalla longeva soap italiana “Un posto al sole” gli attori Riccardo Polizzy Carbonelli, con la moglie e collega Marina Lorenzi, e Imma Pirone, la presentatrice e attrice teatrale Emanuela Tittocchia, gli attori spagnoli Marc Parejo e Clara Garrido, personaggi televisivi direttamente dal “Grande Fratello VIP” come Alex Belli e Delia Duran e la modella e personaggio televisivo Sara Croce, solo per citare i più importanti, molti altri verranno annunciati sotto data.

Red Carpet

Tutte le celebrità invitate nel nostro salotto sfileranno sul rinomato Red Carpet. Per l’occasione saranno preparati dal nostro team di hair-stylist, make-up artist e operatori del settore estetico. A coordinare questo “esercito di operatori della bellezza”, un team di professionisti di tutto rispetto: il volto della TV Ciro Florio consulente di immagine delle celebrità, Massimo Perini, Mental Coach di successo, Michela di Lorenzo della Miky Make-up Academy e Barbara Screti, entrambe director della Vip Beauty Room. Tutti gli ospiti proveranno i trattamenti mani di Selavie, i trattamenti viso della Beauty Life Cosmetici, innovativo brand fondato dall’intraprendente Erika Guerra. I prodotti Nyce Cosmetics invece saranno utilizzati per le acconciature dal team dei parrucchieri. A completare il team, il giovane e promettente hair stylist e consultant pugliese Gianni Chierico, acconciatore della serie “La Vita Promessa” diretto da Ricky Tognazzi e finalista dell’Italian Hairdresser Award al Cosmoprof di Bologna.

Il motto di questa edizione è: “Glamour sì ma Sostenibile”

Abbiamo invitato e voluto dare voce a quelle tipicità artigianali sia locali ma anche d’Oltralpe che conservano valori e tradizioni centenarie, salvaguardando il territorio e l’ambiente, e questo per dare un messaggio di speranza per il futuro in un momento così difficile per il contesto internazionale, pandemico e politico. Tra le realtà imprenditoriali più interessanti che presentiamo quest’anno l’azienda austriaca di integratori e cosmetici “freschi” Ringana, leader internazionale nella realizzazione di una linea di prodotti vegani ed ecosostenibili a impatto zero sull’ambiente. Altra realtà di Desenzano del Garda, l’azienda Beeit, che si occupa di distribuzione di cosmetici sostenibili, virtuosi ed inclusivi, che permettono la realizzazione di Oasi Apistiche dove le api si riproducono.Jot something down