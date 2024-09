Oktoberfest: origini, evoluzione e tradizioni della festa della birra

Fonte: Exithamster

Si chiama Oktoberfest, ma inizia già da Settembre a Monaco di Baviera ed è la festa della birra più grande del mondo. Quest’anno dal 21 Settembre al 6 Ottobre come da tradizione, persone da tutto il mondo si riuniranno a Monaco di Baviera, in Germania per festeggiare secondo la tradizioni bavaresi: tra abiti tipici della regione, musica popolare, luna park e immancabilmente boccali di birra. Anche se ad oggi conosciuta come festa popolare più grande del mondo, questa celebrazione ha origini molto più nobili e parte tutto da un matrimonio.

Com’è nato l’Oktoberfest

Tutto inizia nell’Ottobre del 1810, con le nozze del Principe Ludovico di Baviera e la Principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen. Come parte della celebrazione nuziale viene organizzata una corsa di cavalli, in un campo vicino Monaco di Baviera, rinominato poi in onore della sposa Theresienwiese (in tedesco, “i prati di Teresa”) e che ancora oggi porta il suo nome. Questa iniziativa, nata per il matrimonio reale, riscosse abbastanza successo. Per questo, viene riproposta l’anno seguente con l’aggiunta di una fiera agricola per promozione dell’agricoltura bavarese.

Dato il grande successo, nei decenni successivi questa festa si espande, pur mantenendo comunque le tradizioni e radici bavaresi. È il 1818 quando i primi stand di birra prendono parte alla fiera e qualche decennio più tardi, nel 1880, le prime vere e proprie tende si consolidano, gestite dai birrifici locali di Monaco. Il tema della birra comincia ad essere predominante e apprezzatoa. Per questo motivo, si introduce nell’evento una parata degli osti e dei birrai fatta in abiti tradizionali per inaugurare l’inizio del festival annuale.

La Prima e la Seconda Guerra Mondiale mettono in pausa l’Oktoberfest. Subito dopo l’interruzione dei conflitti torna, trasformandosi in uno degli eventi principali a Monaco di Baviera. Col tempo le tende delle birre sono aumentate, insieme alle attrazioni per i bambini e ragazzi. Questo ingrandimento ha contribuito a diffondere tradizionale bavarese nel panorama internazionale e che ad oggi è conosciuta e amata in tutto il mondo.

L’incontro tra tradizione e divertimento

Durante gli anni, dal suo inizio, la festa si è ingrandita e adattata al passo con i tempi. In media sono circa sei milioni le persone che annualmente raggiungono Monaco di Baviera durante il periodo dell’Oktoberfest per festeggiare questa ricorrenza annuale.

Ciò che caratterizza questo evento è il connubio tra innovazione e tradizione che attira persone da ogni parte del globo a voler partecipare a qualcosa che è molto più di una festa della birra. Mentre molte tradizioni vengono dalla cultura bavarese, altre sono nate e si sono consolidate in onore dell’Oktoberfest.

Con il tempo le tende delle birre sono aumentate fino a diventare quattordici grandi tende di birra. Al loro interno si possono gustare anche cibi tipici della tradizione tedesca e musica dal vivo. Ognuna di esse serve rigorosamente nei “Maß”, boccali di birra da un litro, prodotta esclusivamente per l’Oktoberfest. Questa tradizione, introdotta all’inizio dello scorso secolo, viene tuttora rispettata ed onorata.

Maß, boccali da un litro di birra.

Fonte: Stuttgarten Nachrichten

Non è una sorpresa trovare gran parte delle persone all’evento vestite dirndl per le donne e lederhosen per gli uomini, abiti tipici della tradizione tedesca usati specialmente in occasioni di festa. Così come l’outfit, anche il cibo ed la musica sono parte fondamentale dell’esperienza bavarese dell’Oktoberfest. Tante sono le specialità: pretzel giganti, stinco di maiale e salsicce bavaresi accompagnano i partecipanti alle festività al ritmo di musica tradizionali e canzoni popolari.

Fonte: Away Lands

L’Oktoberfest non è solo per i giovani, ma anche le famiglie possono divertirsi insieme. Ciò è possibile grazie al grande luna park presente all’interno del grande parco che ospita l’evento. Tantissime sono le attrazioni per i più piccoli e non solo, tra case stregate, giostre e ruote panoramiche.

Luna park all’interno dell’Oktoberfest.

Foto: Thirsty Swag Man

L’Oktoberfest però non solo onora le tradizioni passate, ma col tempo ne ha create ed istituite di nuove. La parata dei birrai e degli ostii che sfilano all’apertura dell’evento è una delle usanze nate e mantenute negli anni, insieme all’introduzione del fusto di birra da un litro. Inoltre, le tende di birra durante il periodo dell’Oktoberfest servono birra prodotta esclusivamente in occasione dell’evento, rendendola un’esperienza unica ed esclusiva. Mantenendo il tema birra, dal 1950 è nata una tradizione dove il sindaco della città spillando il primo boccale di birra pronuncia “O’zapft is!” (in tedesco, “È spillata!”) apre ufficialmente l’Oktoberfest. Da allora, il sindaco in carica rispetta questa tradizione.

Il sindaco di Monaco di Baviera Dieter Meier onora la tradizione dell’apertura dell’Oktoberfest 2024 nella tenda della birra Schottenhamel.

Fonte: homepage.at

Quando le sfide non fermano le tradizioni

Durante i due anni della pandemia, tra il 2020 e il 2021, l’Oktoberfest ha sospeso i festeggiamenti. Questo però non ha certamente spento lo spirito di festa, ed eccezionalmente in Germania è stato introdotto il WirtshausWiesn (“festa nei ristoranti”): molti ristoranti hanno ricreato in dimensioni ridotte l’atmosfera tradizionale dell’Oktoberfest. Questo ha permesso di conciliare la voglia di onorare la tradizione e festeggiare insieme, rispettando comunque le norme di sicurezza sanitaria vigenti all’epoca.

La pandemia non ha solo impedito i festeggiamenti ma ha anche causato grandi danni all’economia. il turismo si è azzerato, colpendo drasticamente l’economia nazionale. Tuttavia, lo spirito tedesco ha dimostrato una forte resilienza, tornando nel 2022 e 2023 con nuove normalità, per garantire la sicurezza a tutti i partecipanti, attraverso migliori sistemi di ventilazione e di igienizzazione nelle tende di birra, insieme alla sorveglianza sanitaria.

L’Oktoberfest si è anche mostrato molto attento all’ambiente, mettendo in atto negli anni misure ecologiche. L’introduzione della raccolta differenziata e il divieto di plastica monouso all’interno dell’evento, insieme alla promozione di cibo biologico e a km0 sono solo alcune di quelle adottate. Inoltre, l’Oktoberfest incentiva anche la mobilità sostenibile, mettendo a disposizione spazi per il parcheggio delle bici e garantendo mezzi per la mobilità elettrica anche all’interno del parco.

L’Oktoberfest è il perfetto mix tra tradizioni e divertimento garantendo un’esperienza unica e divertente, ma anche soprattutto attento alla salute e verso l’ambiente. Ciò che colpisce è anche l’unione e la solidarietà dimostrata a favore di questo evento. Nei momenti difficili l’organizzazione dell’evento non si è abbattuta, ma anzi ha saputo cogliere l’occasione per migliorarsi e migliorare. Ciò che colpisce è anche l’unione e la solidarietà dimostrata a favore di questo evento. Ora, non resta che prenotare un biglietto direzione Monaco di Baviera per immergersi a pieno, tra un brindisi e l’altro, in un festival tradizionale e consapevole all’insegna della birra e del divertimento.