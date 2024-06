ETHRome: l’hackathon romano per gli sviluppatori web3 da tutto il mondo

Dal 4 al 6 ottobre 2024 andrà in scena la seconda edizione di ETHRome, l’unico hackathon internazionale organizzato in Italia nel campo delle tecnologie web3.

L’evento, organizzato dalla community romana di urbe.eth, rappresenta un’occasione d’incontro e di collaborazione per esperti e appassionati provenienti da ogni angolo del mondo, con l’obiettivo di sviluppare alternative innovative alla sempre più marcata centralizzazione delle piattaforme digitali, le quali tendono a operare in modo estrattivo e poco trasparente, minando la privacy degli utenti e trascurando i diritti individuali.

È infatti chiaro come i colossi digitali si nutrono di dati senza regole chiare, e gli utenti hanno rinunciato al controllo e all’autonomia, un costo che sta diventando troppo alto per tutte le persone che non si riconoscono in questo modello, nonche per il rispetto della democrazia (vedi Cambridge Analytica, Brexit ed elezione di Trump).

La community di urbe.eth nasce proprio dal desiderio di aggregare tutti gli appassionati del settore in grado di promuovere e costruire le tecnologie web3, scardinando la retorica mediatica che le vede solo come un asset speculativo. Una community in grado di aggregare fisicamente le persone attraverso incontri mensili, workshop tematici e attività di formazione e divulgazione. Con queste azioni Urbe.eth dimostra che un’altra visione del web è possibile mettendo al centro valori come la collaborazione, la trasparenza e il rispetto reciproco.

ETHRome è il risultato naturale di questa crescente consapevolezza, un evento completamente costruito da coloro che agli hackathon internazionali partecipano da diversi anni e che ogni giorno costruiscono con lo stack tecnologico del web3 (criptografia, blockchain, smart contracts…). La natura di questo evento lo rende un luogo in cui le differenze si eliminano e l’unica valutazione viene fatta sul codice e sull’idea costruita.

ETHRome è anche l’occasione in cui tutto il mondo crypto converge su Roma, organizzando conferenze, workshop e sessioni di hacking collaterali, generando un momento di incontro tra l’innovazione del futuro e la storia del passato. Insomma, ETHRome è un terreno fertile per il miglioramento dei sistemi digitali, dove l’intelligenza collettiva e lo sforzo collaborativo danno vita a soluzioni concrete.

Focalizzato sui temi della privacy, della governance e dell’accessibilità alle tecnologie web3, ETHRome supporta tutte le idee innovative che siano in grado di mettere i principi della decentralizzazione al centro.

Partecipare ad ETHRome 2024 è un modo per avere uno sguardo verso il futuro di un settore sempre in maggiore crescita e che diventerà parte del nostro quotidiano.