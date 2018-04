Voglia di “Navigare” Successo al Circolo Nautico Posillipo

Grande successo alla 30esima edizione del “Navigare,” manifestazione organizzata dall’Associazione Nautica Regionale Campana, riservata alla vendita di gommoni, natanti e gozzi di ogni tipo.

All’evento che si è svolto presso il Circolo Nautico Posillipo sono stati esposti numerose imbarcazioni italiane ed anche straniere. Presenti lungo il molo del circolo posillipino moltissimi dealer e buyer olandesi, spagnoli, e operatori della Grecia.

“Chiuderemo certamente con un bilancio positivo – ha detto il presidente di “Navigare,” Gennaro Amato che ha poi aggiunto: ” gommoni e piccole imbarcazioni sono il fulcro della trattattiva di chi acquista. E’ vero, abbiamo problemi nel mondo dela nautica. Per questo, con la nostra associazione, stiamo studiando una serie di servizi da poter offrire attraverso nostri operatori tecnici per calmierare queste spese. Certo non possiamo nulla sul costo del carburante che costa il 20% in più rispetto ad un distributore cittadino, un mistero che non triva nessuna spiegazione. Comunque, l’ANRC, che presiedo, si adopererà a lasciare il concetto di lusso per assumere un giusto significato: quello di andare pe mare.”

Durante la cena di gala, riservata agli associati ed espositori, l’ANRC ha poi donato un assegno di sostegno al reparto onco-ematologico dell’ospedale “Pausilipon.