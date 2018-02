Panini in Tour alla Rotonda Diaz. In fila tanta gente per scambiare figurine

Weekend di festa e divertimento alla Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli. Migliaia di persone provenienti da diversi zone della città e della Provincia hanno partecipato alla Panini Tour 2018; iniziativa portata avanti dalla Panini, nota casa modenese produttrice di figurine, famosa non solo in Italia, ma anche all’estero.

Alla due – giorni, iniziata ieri mattina e proseguita oggi, si sono incontrati migliaia di amatori di figurine, bambini, giovani e anche adulti che non solo si sono scambiati, in un gioco divertente, le amate figurine, ma hanno partecipato anche al programma di iniziative in programma al Villaggio, allestito appositamente dagli organizzatori sul lungomare, tra cui ” il Quizzone” ” il Figu Record” e il Figu Caveau.” Moltissimi i vincitori e i premi assegnati a ragazzi davvero preparati che hanno potuto ricevere il famoso Almanacco annuale del calcio, figurine, portachiavi e zainetti.

Vengo da Somma Vesuviana – ci dice Sergio di 15 anni, partito in auto con i suoi genitori per trascorrere una giornata diversa. La mia passione per le figurine dei calciatori è nata subito. Avevo 8 anni, quando attratto dalla pubblicità, ho avuto tra le mie mani il primo album di calciatori, con le foto di tutti i grandi protagonisti del calcio. Sentire l’odore delle bustine, aprirle, con la speranza che tra le mani ti trovi la figura del grande campione e poi scambiare le figurine, mi diverte molto”.

“Lo scambio di figurine, mi diverte tantissimo e mi ha permesso di completare quasi l’album non spendendo molto, avendo poi in regalo un portachiavi” – ha aggiunto il 12enne Gianluca di Fuorigrotta.

“Colleziono album da dieci anni. Ora ne ho 25. La passione non è mai tramontata – precisa Antonio, giunto in auto con alcuni amici da Portici.