Campus della salute sul lungomare. Parte a giorni la campagna gratuita sulla prevenzione

“Salute, sport e solidarietà” compongono le tre S del Campus sulla prevenzione gratuita che si terrà sul lungomare di Napoli dal 10 al 12 ottobre nel più grande ospedale da campo realizzato grazie alla collaborazione delle’Università “Federico II”, “Vanvitelli,” l’Ordine dei Medici Chirurghi e gli Odontroiatri di Napoli, insieme a numerose struuture private e all’associazione Farmacisti.

Nelle tre giorni,duecento tra medici, esperti e volontari garantiranno visite gratuite in diverse specialistiche; dall’endocrinologia alla neurologia, dall’oncologia alla nefrologia, oculistica, andrologia, cardiologia.

Molte aree allestite saranno dedicate ai bambini, alla solidarietà ed altro. Tantissimi anche i testimonial con artisti, scienziati, imprenditori e sportivi. Tutte insieme avranno un solo obiettivo: promuovere la prevenzione.

La kermesse si concluderà domenica 13 ottobre con la Prevention race, una corsa di 10 Km e una passeggiata di 2 km che percorrerà il lungomare di Napoli.

” Il successo di questa formula significa che la popolazione avverte l’esigenza di un contatto diretto con il medico e spesso forse non ci va per pigrizia, perchè costa, o perchè pensa di consultarlo solo quando si sta male. In questo modo abbiamo salvato molte vite e di ciò io e tante persone che lavorano volontariamente a questa iniziativa siamo molti fieri – tiene a precisare in conferenza stampa, uno degli organizzatori, Tommaso Mandato, insieme alla collaboratrice, Annamaria Colao, tra le quindici scienziate italiane più quotate al mondo e di recente nominata coordinatrice della Cattedra UNESCO per la Salute e la prevenzione sostenibile.

Durante la Kermesse ci sarà spazio anche per gli amici a quattro zampe e verranno liberati alcuni uccelli salvati e curati dal CRIUV e dal CRAS.

Non mancherà poi lo sport con il Premio “Danza per la vita” organizzata dall’AICS giovedì 10, mentre venerdì ci sarà un torneo di Volley organizzato dalla Polispostiva Volley Ponticelli. Sabato 12 si svolgerà un torneo di calcio da Tavolo. L’intera giornata sarà anche dedicata al Fitness.

Previsti nella giornata di venerdì 11 alle 18 il premio di letteratura dello sport e della salute con tanti rappresentanti del mondo sportivo e riconoscimenti agli autori.