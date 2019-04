Napoli Moda Design uno spettacolo nello spettacolo

E’ stata presentata alla Camera di Commercio di Napoli la quarta edizione di “Napoli Moda Design” che aprirà i battenti venerdì 26 aprile per concludersi il 5 maggio al Palazzo dei Congressi dell”Università Federico II di Napoli.

Alla presentazione sono intervenuti il presidente dell’evento, Maurizio Martiniello, la giornalista Rai, Rossana Cancellieri, il presidente della I Municipalità, Francesco De Giovanni e tanti personaggi legati al mondo della moda e del design.

“Quest’anno saremo al Palazzo dei Congressi in via Partenope con una serie di eventi e un calendario molto fitto presentando tutti i brand di moda e design. E’ questa la quarta edizione, dopo quella di Caserta di dicembre. La città di Napoli – ci ha detto Martiniello – si presta come scenografia per fare questi eventi, basti pensare alle strutture come la Camera di Commercio, Castello dell’Ovo e il Palazzo dei Congressi “.

Ai visitatori saranno presentate tutte le novità del prossimo anno dalla domotica alle materie prime, dai tessuti ai complementi d’arredo fino all’illuminotecnica. Napoli moda design non è però solo arredo. Eleganza, grazie e signorilità saranno apprezzate anche con la moda e le sue sfilate, i suoi trunk show, sartorial talk e poi corsi, approfondimenti e dibattiti.

Alla kermesse daranno il loro contributo grandi brands nazionali. Ad arrichire la già splendida luxury house di Maurizio Martiniello ci saranno anche gli abiti realizzati per il Teatro di San Carlo dalla costumista Giusi Giustino per l’opera MY fair Lady.

Madrina della manifestazione sarà Rocio Munoz Morales che riceverà il premio “Sp” ttacolo.”