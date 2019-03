Correre per la ricerca. A piazza Plebiscito la maratona di Telethon

Il 30 e il 31 marzo 2019 si terrà a Napoli l’ottava edizione della “Walk of Life,” la maratona a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare organizzata da Fondazione Telethon.

Alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi al Maschio Angioino, sono intervenuti Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Graciana Diez Roux, Chief Scientific Officer dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli, Francesco Lettieri, dello Sviluppo Partnership di Fondazione Telethon. All’incontro con i giornalisti presenti anche Michele Pontecorvo, Domenico Scognamiglio, organizzatore della corsa Gold Run, Luigi Amato e Salvatore Scarpa, rispettivamente del BNL Napoli e Centro Commerciale Jambo 1.

Quest’anno – ha detto Francesco Lettieri,di Telethon – l’associazione vorrebbe superare le 6 mila iscrizioni dello scorso anno e 60 mila di raccolta fondi per finanziare la ricerca sulle malattie generiche rare e incentivare le ricerche che provengono dall’ Istituto Telethon di Pozzuoli, situato nell’ ex sede del comprensorio Olivetti. Avere qui, una struttura, che ospita 200 ricercatori che raggiungono risultanti scientifici importanti, per noi è un motivo di vanto. Lo sport, è vero, può aiutare tanto nel campo della ricerca scientifica.”

La Walk of Live avrà inizio sabato 30 marzo con l’apertura del Villaggio alle ore 11 in piazza del Plebiscito e sarà animata da esibizioni sportive, concerti, animazione e giochi per i più piccoli e una sessione di Street Workout per prepararsi al meglio alla maratona. I ricercatori dell’istituto Telethon di Genetica e Medicina ( Tigem) di Pozzuoli saranno presenti con uno stand per informare il pubblico sui progressi della ricerca scientifica sulle malattie generiche rare e sulla attività di Fondazione Telethon.

Per domenica 31 marzo invece sempre in piazza del Plebiscito partirà la gara podistica competitiva di 15 km, la Caracciolo Gold Run, accompagnata dalla passeggiata non competitiva di 3 Km.

Le quote di partecipazione sono di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi fino a 18 anni. I fondi raccolti andranno a sostenere la ricerca scientifica sulla malattie generiche rare di Telethon che dalla sua fondazione ad oggi ha investito nelle ricerche quasi 500 milioni di euro, ha finanziato oltre 2620 progetti con più di 1600 ricercatori impegnati e più di 570 malattie studiate.