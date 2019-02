“City Half Marathon” Pronti via!

Manca ormai poco. Partirà domani la 21esima edizione della Napoli City Half Marathon. L’evento, organizzato dall’Asd Napoli Running, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo S. Giacomo ( Comune di Napoli).

All’incontro con i giornalisti presenti: Carlo Capalbo, presidente dell’organizzazione, Alessandro Nardi, presidente della Mostra d’Oltremare, sede della manifestazione, il Consigliere delegato della Mostra, Giuseppe Oliviero, Sandro Del Naia, presidente della Fidal Campana, Virgilio Pomponi, comandante della Regione Corpo Guardia di Finanza, l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello ed Emanuela Capuano, dell’Associazione Ospedale Santobono Onlus di Napoli.

Il percorso si snoderà per le vie del centro cittadino, partendo dai viali della Mostra d’Oltremare per più di sedici chilometri e coinvolgerà atleti di varie nazionalità, ma anche amanti del running che correranno in una altra gara non competitiva oggi all’interno della Mostra.

Questo evento – ha detto il presidente di Napoli Running, Carlo Capalbo – guarda anche al sociale. alla crescita cittadina dal punto di vista dell’incoming turistico e della voglia di star bene.”

Fiducioso dell’iniziativa è apparso anche il presidente regionale della Fidal,Sandro Del Naia che ha detto: ” Il nostro movimento campano ed italiano è in forte crescita. I runner sono oltre 200mila e Napoli in questo ha delle eccellenze notevoli nella corsa su strada e nell’atletica leggera.

Il Comandante Pomponi della Guardia di Finanza che ha presentato l’iniziativa ” Napoli Concorre per la legalità” ha sottolineato la grande voglia di legalità che esiste in città. Noi i controllori, insieme ai controllati, ci saremo.”

La Mezza Maratona – ha detto poi l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello – è un evento importante, subito dopo le gare di calcio. Questo è l’anno che ci proietta verso le Universiadi di Luglio.Lo sport è un diritto e non va negato a nessuno. Questa manifestazione ci incanala su un percorso di una Nazione che spesso arriva in ritardo nello sport. Stiamo comunque scalando la classifica. Siamo in zona Champions e vinceremo lo scudetto.”

Il parco della Mostra, sede della manifestazione – ha aggiunto il presidente della struttura, Giuseppe Oliviero – sarà protagonista per i due giorni di festa all’insegna dello sport vissuto all’aperto con gli stand dello sport expo e le degustazioni della pizza.

Il sodalizio con la mezza maratona di Napoli si fa sempre più saldo. La mostra d’Oltremare, negli ultimi anni, è sempre stata vicina agli sportivi, applicando delle convenzioni alle associazioni di runners che ogni giorno vengono ad allenarsi nei nostri viali. Tutto questo sicuramente ci porterà ad essere protagonisti anche alle Universiadi in estate.” ha detto Giuseppe Oliviero, Consigliere delegato dell’Ente Mostra.