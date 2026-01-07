La Parigina Crunch: il nuovo street food ideato da Manuel Maiorano

Si chiama Parigina Crunch ed è la nuova creazione dello chef Manuel Maiorano, titolare di Crunch Pizza di Strada e dello storico locale La Fenice Pizzeria Contemporanea (Pistoia).

La Parigina reinterpreta il classico della cucina napoletana, trasformandolo in un’esperienza croccante, leggera e ricca di carattere. L’eccellenza della pizza contemporanea entra così nel mondo dello street food gourmet: la Parigina Crunch unisce infatti tecnica e identità territoriale.

Parigina Crunch

Alla base c’è un impasto da teglia ad alta idratazione (90%), che garantisce una croccantezza unica e una struttura ariosa, diversa dalle versioni tradizionali più soffici. La parte superiore è invece composta da una sfoglia artigianale, volutamente non spennellata con l’uovo, per mantenere un effetto opaco e naturale, simbolo di una lavorazione autentica.

Molte sono le varianti della Parigina Crunch, che esplorano i sapori della Toscana: salsiccia e stracchino, porchetta e patate, salsiccia e friarielli. Tutte combinazioni che nascono dal desiderio di fondere la tradizione campana con ingredienti e gusti tipici locali, creando un equilibrio perfetto tra croccantezza, morbidezza e sapidità.

Lo chef Manuel Maiorano.

“Con la Parigina Crunch ho voluto unire due mondi che amo: la pizza di strada e la cucina toscana. È un prodotto semplice, ma tecnico, pensato per essere croccante, leggero e goloso. Mi piace l’idea che chi la assaggia possa ritrovare un pezzo di Napoli e un tocco di Toscana in un solo morso”, racconta Manuel Maiorano.

Così lo chef toscano dona anima e corpo alla visione nata con La Fenice, punto di riferimento a Pistoia per gli amanti della pizza d’autore. Ora, il suo atteggiamento innovativo trova la sua espressione più pop e croccante, proprio con la sua strepitosa Parigina.