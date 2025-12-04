Nasce PANETTONIC, la nuova tonica al gusto panettone sviluppata congiuntamente da Iginio Massari Alta Pasticceria, Galvanina e Baldo Baldinini. Una bevanda che porta in bottiglia uno dei simboli più iconici delle festività italiane, riletto attraverso un approccio sensoriale moderno e sorprendente.

Il progetto ha preso forma a partire da un’intuizione di Nicola Massari e del Maestro Iginio Massari, che hanno proposto di reinterpretare il gusto del panettone in una prospettiva completamente nuova. “Vedere questa intuizione realizzarsi grazie al lavoro tecnico e sensoriale di Galvanina e Baldo Baldinini è una grande soddisfazione – racconta Massari – È un progetto dove tradizione e innovazione si sposano alla perfezione, con una particolare piacevolezza nel riconoscere note tipicamente “da forno” in una bevanda”.

Raccolto lo spunto creativo, Galvanina e Baldo Baldinini hanno avviato un lavoro congiunto per sviluppare la ricetta, fondendo due competenze complementari: da una parte la lunga esperienza di Galvanina nella produzione di bevande biologiche premium, dall’altra l’approccio botanico e aromatico di alta precisione che contraddistingue tutti i prodotti curati da Baldo Baldinini, fondatore di DiBaldo Spirits.

In questo dialogo tra saperi, spiega Gianluca Privitera, CEO di Galvanina, “la collaborazione riflette il meglio dell’eccellenza italiana: creatività, artigianalità e innovazione. Panettonic è un prodotto che unisce storia e contemporaneità, e siamo orgogliosi di lanciarlo insieme a due partner straordinari”.

Il risultato è una tonica dal profilo aromatico unico, che richiama le note tipiche del panettone: agrumi canditi, vaniglia, spezie e botaniche naturali, integrate in una struttura elegante e fresca. Una bevanda pensata tanto per la mixology d’autore, dove apre nuove possibilità creative, quanto per una degustazione pura, capace di trasformare un sapore della tradizione in un’esperienza sensoriale nuova.

Per Baldo Baldinini, alchimista di fama nazionale e architetto del gusto, l’essenza del progetto sta proprio in questo equilibrio: “La collaborazione con Galvanina ci ha permesso di creare una tonica unica, che porta una firma botanica autentica e allo stesso tempo rispettosa della tradizione”.

Con PANETTONIC, tre eccellenze italiane – ciascuna con il proprio linguaggio e il proprio patrimonio di competenze – si uniscono per dare vita a una novità distintiva nel panorama delle bevande premium, capace di raccontare la tradizione italiana con un accento contemporaneo.

PANETTONIC sarà disponibile da settimana prossima presso le Pasticcerie Iginio Massari Alta Pasticceria di Brescia, Milano, Verona, Torino, Firenze e Roma, in tutti i Pop up store, sul sito iginioMassari.it all’interno di una box regalo natalizia in abbinamento al Panettone del Maestro Massari e una bottiglia di Gin Dry Dibaldo per una simpatica formula GIN (panet)TONIC, oltre che in top locations selezionate ad hoc da Galvanina.