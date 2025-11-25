Gin Mare accende la magia delle feste con due proposte pensate per aggiungere atmosfera
Gin Mare accende la magia delle feste con due proposte pensate per aggiungere atmosfera
Gin Mare accende la magia delle feste con due proposte pensate per aggiungere atmosfera
Gin Mare accende la magia delle feste con due proposte pensate per aggiungere atmosfera, stile e un inconfondibile tocco mediterraneo ai brindisi di Natale. Special pack che portano nelle festività il gusto iconico del brand e un’estetica ricercata, perfetta per arricchire la tavola delle feste, sorprendere i “gin lover” e trasformare ogni momento in un’occasione da ricordare.
Holiday Gift Box
L’iconica bottiglia di Gin Mare e i due bicchieri brandizzati (gli stessi che, tra appassionati e intenditori, sono ormai considerati un piccolo cult) torna per conquistare gli appassionati del buon bere. Elegante, brillante e perfetta da mettere sotto l’albero, è l’alleata ideale per celebrare le festività con un “Mare Tonic” impeccabile – grazie alle semplici istruzioni presenti sul pack.
Lanterna Special Pack
Un’esclusiva lanterna dal design curato che racchiude la bottiglia di Gin Mare. Pensata per portare una luce calda e accogliente nelle serate festive, è perfetta per creare atmosfera durante gli aperitivi o come decorazione di charme in casa durante il periodo natalizio.
Due proposte diverse, un’unica identità: la Med Attitude. Quella che trasforma ogni brindisi in un momento speciale che racconta un Mediterraneo autentico e ricco di carattere.
Stile, atmosfera e un gusto unico: il regalo perfetto è arrivato.