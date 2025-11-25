Gin Mare accende la magia delle feste con due proposte pensate per aggiungere atmosfera, stile e un inconfondibile tocco mediterraneo ai brindisi di Natale. Special pack che portano nelle festività il gusto iconico del brand e un’estetica ricercata, perfetta per arricchire la tavola delle feste, sorprendere i “gin lover” e trasformare ogni momento in un’occasione da ricordare.

Holiday Gift Box

L’iconica bottiglia di Gin Mare e i due bicchieri brandizzati (gli stessi che, tra appassionati e intenditori, sono ormai considerati un piccolo cult) torna per conquistare gli appassionati del buon bere. Elegante, brillante e perfetta da mettere sotto l’albero, è l’alleata ideale per celebrare le festività con un “Mare Tonic” impeccabile – grazie alle semplici istruzioni presenti sul pack.

Lanterna Special Pack

Un’esclusiva lanterna dal design curato che racchiude la bottiglia di Gin Mare. Pensata per portare una luce calda e accogliente nelle serate festive, è perfetta per creare atmosfera durante gli aperitivi o come decorazione di charme in casa durante il periodo natalizio.

Due proposte diverse, un’unica identità: la Med Attitude. Quella che trasforma ogni brindisi in un momento speciale che racconta un Mediterraneo autentico e ricco di carattere.

Stile, atmosfera e un gusto unico: il regalo perfetto è arrivato.