Quattro prodotti Schär senza glutine per Natale

A Natale, Schär porta in tavola il sorriso, la voglia di condividere momenti spensierati e tante deliziose bontà senza glutine.

Sono presentati 4 prodotti senza glutine Schär per la ricorrenza natalizia in una raffinata e festosa nuova confezione: Il Panettone, i Soft Cookies Cinnamon, i Lebkuchen e gli immancabili Spekulatius.

Segnaliamo inoltre una speciale promozione: nelle migliori farmacie e nei negozi specializzati, chi acquista un Panettone e un altro prodotto dell’assortimento natalizio riceverà in omaggio un elegante runner da tavolo! E per chi desidera qualche idea per il menu di Natale, c’è il nuovo tool Schef, accessibile liberamente sul sito Schär, che offre oltre 600 ricette senza glutine: basterà inserire un ingrediente, il titolo di una specifica ricetta o la ricorrenza per scoprire deliziosi piatti pensati per Natale.