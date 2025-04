Network state, Seasteading  e MAGA, un intreccio che mira alla Groenlandia.

I Paypal Mafia (termine usato per indicare gli imprenditori che liquidata la piattaforma hanno investito in altre aziende tech) Elon Musk e Peter Thiel hanno finanziato in termini economici e di risorse umane, con il loro uomo per la campagna del Tycoon JD Vance, l’ascesa di MAGA.

Così facendo si sono accostati a delle figure politiche che hanno cavalcato una serie di onde di completo irraziocinio, in tempi di propaganda per la corsa alle elezioni americane se ne sono sentite di tutti i colori: gli immigrati delle Haiti in Ohio mangiavano cani e gatti, il rumore dei mulini a vento provocava malattie oncologiche e non ultimo per importanza, bombardare un uragano.

Nuove rotte di commercio marittimo si stanno aprendo nel Nord dell’Atlantico a causa dello scioglimento dei ghiacciai, la Groenlandia assumerebbe così una posizione di controllo strategico, motivo in più per il quale Trump la brama dal 2019 e, in tempi più recenti, sembra volerci metter piede “in un modo, o nell’altro”.

Non da meno l’abbondanza di terre rare, di cui l’isola è un sito che si estende per kilometri, forse allora la vera ragione di questo interesse maniacale è la necessità d’indipendenza dai chip di Russia e Cina.

La Danimarca

La Danimarca ci ha messo poco a ruggire con un no categorico, il Tycoon ha messo il broncio e ha cancellato l’appuntamento diplomatico che si doveva tenere a breve. Che la prudenza non è mai troppa si evince dalla spesa militare per la sicurezza nazionale groenlandese, un incremento da 2 miliardi spesi per la difesa artica.

In sintesi, dall’altra parte dell’oceano abbiamo un presidente americano che ha formalizzato una richiesta economica per annettere un’isola autonoma del Regno di Danimarca, con la subdola intenzione di sfruttare il cambiamento climatico per lucro, finanziato dai giganti economici sopracitati che aspettano pazientemente a Silicon Valley le terre rare, ucraine o groenlandesi che siano.

USA

Il tycoon, i PayPal Mafia a Silicon Valley, e il loro cavallo da battaglia JD Vance hanno un interesse in comune per quello che tradotto verrebbe chiamato “L’illuminismo oscuro”.

Un movimento neoreazionario di matrice antidemocratica e antiegualitaria (la sovversione dell’Illuminismo francese) che tende a una forma politica di monarchia assoluta e ad un economica centralizzata per il bene dello Stato, teorizzato dall’ingegnere informatico Curtis Yarvin.

Accanto a questa deriva ideologica troviamo un altra volontà di matrice liberale, di cui uno tra questi protagonisti si è rivelato propulsore economico. Matrice liberale e con la rivendicazione ultima di un evasione fiscale totalizzante, curioso se pensiamo che è una delle personalità dietro a MAGA. Peter Thiel infatti ha le mani in pasta: 1,7 milioni di dollari sono stati il sussidio per i fondi iniziali per il Seasteading Institute.

Riprendendo il testo dell’articolo precedente della rubrica sui Network States leggiamo:”Derive al limite della ragione sono state le proposte di “seastandings”, i futuristi tecnologici che hanno sposato in maniera integralista la teoria dei Network States propongono la creazione di installazioni galleggianti nell’oceano, una sorta di server autogovernato e autosovrano.” e ricordiamo che i network state sono:”community online con spiccate capacità collettive, interessano territori ovunque essi siano ed eventualmente possono riconoscere il riconoscimento diplomatico da stati preesistenti.”

Il tema centrale

Ecco il tema unificante che porta i PayPal Mafia a sperimentare un modo per ritirarsi al di fuori del controllo economico del governo, un modo per scardinare le aziende da barriere finanziare e burocratiche.

Ecco che i seasteading sono in acque internazionali, forniscono un autonomia completa, uno dei pionieri di questa teoria è l’inarco-capitalista Patri Friedman, nipote di Milton Friedman, grande economista del XX secolo

Patri fonda nel 2008 il Seasteading Institute, al momento hanno 8 progetti “Work in Progress” in giro per il globo.

Certo è che se il fine diventa l’evasione fiscale ne intaccherebbero così, forse, l’idea promotrice di Balaji, ovvero libertà per l’individuo.