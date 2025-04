Network State: La Silicon Valley usa Trump per coprire cariche istituzionali.

La “broligarchy” della Silicon Valley, altresì i giganti tech tra cui anche i PayPal Mafia, ora siedono alla destra di Trump e occupano posizioni di potere.

Se in un primo momento Trump era restio da ricevere loro consigli e emanare raccomandazioni, ricordiamo di quando Thiel gli suggerì di nominare Balaji Srinivasan, scrittore e teorico dei Network State, a capo della FDA (food and drug administration) e rifiutò, successivamente mise Ken Howery come ambasciatore in Danimarca.

Thiel stavolta ha indicato a Trump il nome di uno dei membri fondatori della PayPal Mafia, un nome che conta miliardi di dollari e lavorò per PayPal sin dal principio come CFO, cofondatore con Thiel e Musk.

Ken Howery dopo la liquidazione di PayPal fondò con Thiel la venture capital Founders Fund, ovvero un fondo d’investimento che ha finanziato molteplici progetti vincenti: AirBnb, Facebook, Spotify, Stripe, Palantir, SpaceX e molto altro, tuttavia i nomi sono reiterati: sono tutti progetti di PayPal Mafia.

Trump fece ricoprire a Ken Howery il ruoto di ambasciatore in Svezia nel 2019.

Ken Howery è un nome che non ha nulla a che vedere con la Danimarca, privo di legami o rapporti precedenti, la volontà di ricoprire quel ruolo infatti non è partita da Trump, bensì da Thiel.

La Danimarca infatti è il paese che detiene una porzione di terra tanto ambita dal partner di Thiel: Elon Musk ha dichiarato più volte che la Groenlandia è il territorio più indicato per i test di terraformazione, test che SpaceX mira a concludere per poi eseguirli su Marte.

A tal proposito ritorna la dichiarazione di Curtis Yarvin, il teorico politico della Silicon Valley che nel 2017 dichiara: “Sto facendo da mentore a Peter Thiel… è pienamente illuminato, ma gioca con molta cautela.”

I tech della Silicon Valley si sono insediati nell’amministrazione Trump, è comprensibile viste le somme dei finanziamenti emanati a MAGA, tuttavia è un fenomeno pericoloso quando la politica di un paese di piega alla volontà plutocratica di questa elite.

La Groenlandia non è il paradiso mediterraneo che affascinò Thiel in merito al progetto Praxis, il progetto che raccolse 525 milioni di dollari per finanziare una sorta di “seasteading” futuristico nel Mare Nostrum, tuttavia sembra la regione di terra più apprezzata e che meglio si appresta ai fini della “broligarchy”.