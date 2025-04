Dryden Brown e Praxis, il network state un pò fantasy da 525 milioni di dollari.

È il 2019, un ragazzo di 23 anni di nome Dryden Brown, ha talento e già gestisce un hedge fund.

Un’idea innovativa che gli permette di entrare in contatto con i protagonisti della Silicon Valley, nel 2022 catturò l’attenzione della “broligarchy”, dei PayPal Mafia, parlando agli investitori durante la presentazione iniziale di Praxis, uno stato crypto.

Un’utopia che si fonde con un alone di fantasy misto Star Trek e Signore degli Anelli: fondare una nazione nativa di Internet con una capienza minima di circa 10.000 abitanti, vengono forniti molti pochi dettagli ma l’estetica futuristica che viene fornita come spoiler durante la presentazione è la carta vincente.

Dove? Dryden suggerisce da qualche parte nel Mediterraneo.

Ecco che qualcuno già aveva pensato a un prototipo di seasteadings, i pezzi da 90 della Silicon Valley fanno scintille. Talmente tante scintille che Dryden nel 2023 , 4 anni dopo, si reca ad Amsterdam alla Network State Conference, per tenere una relazione illustrativa su Praxis. Ecco il link: Brown si trova a condividere il palco con Belaji Srinavasan, fondatore dell’idea generatrice del Network State.

Gli investitori non erano pochi: aziende tra cui Alameda Resriearch (poi processata dall’Anti-Trust) Pronomos Capital, Winkelvoss Capital Management, Apollo Projects, Palantir ma anche individui come Patri Friedman o Belaji Snavasan.

Una rapida ricerca ci suggerisce che le aziende investitrici sono state tutte finanziate, se non acquisite, da Peter Thiel, anche gli investitori sopracitati sono suoi partner: fa di nuovo il suo ingresso trionfante il primo protagonista della Silicon Valley.

Un’idea che sembra avere, chiaramente grazie anche all’aver catturato l’attenzione di Peter Thiel, un’attrazione per gli investimenti misurabile per 525 milioni di dollari, una cifra sconsiderata.

Ad oggi il progetto non è morto, bensì in uno stato definibile più dormiente, Praxis ha comunque fondato un network che si espande tutt’oggi in 84 paesi diversi e conserva ancora gran parte del capitale raccolto.

Il brand è ancora attivo, la community ancora online ma ciononostante Praxis non ha ancora poggiato per terra un singolo mattone della città futuristica. Persa la visibilità con lo scorrere del tempo il progetto non è ancora stato dichiarato fallito, gli investitori fanno pressioni per avere aggiornamenti ma Brown sembra aver virato lo stile delle sue dichiarazioni, è passato da una linea pragmatica a un’input più “manifesto