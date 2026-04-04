Le origini del calcolo moderno, l’anniversario dell’ENIAC

C’era un tempo in cui la parola computer indicava qualcosa di lontanissimo dall’esperienza quotidiana di oggi. Niente dispositivi portatili o schermi sottili, ma una macchina imponente, fatta di cavi, valvole e pannelli, capace di occupare intere stanze e di consumare quantità enormi di energia. Era il 1946 quando negli Stati Uniti veniva presentato l’ENIAC, acronimo di Electronic Numerical Integrator and Computer, considerato il primo calcolatore elettronico general purpose. A distanza di ottant’anni, quella struttura appare rudimentale, eppure segna uno dei passaggi decisivi nella nascita dell’era digitale. L’ENIAC prende forma durante la Seconda guerra mondiale con un obiettivo concreto legato alle esigenze militari. Serviva per calcolare le traiettorie balistiche in modo rapido e affidabile, un compito che fino a quel momento richiedeva tempi lunghi e il lavoro coordinato di molti matematici. Il progetto viene sviluppato da John Mauchly e J. Presper Eckert all’Università della Pennsylvania e completato nel 1945. La presentazione ufficiale avviene l’anno successivo e suscita immediatamente grande interesse. La macchina pesa decine di tonnellate, utilizza migliaia di valvole termoioniche e raggiunge una velocità di calcolo che supera di gran lunga quella dei sistemi elettromeccanici utilizzati fino ad allora. Uno degli elementi più significativi riguarda la possibilità di programmare il sistema per affrontare problemi diversi. Questa operazione richiede interventi manuali complessi, tra collegamenti fisici e regolazioni dirette dei circuiti. Il concetto moderno di software non è ancora definito, ma si affaccia una nuova idea di calcolo flessibile che diventerà centrale negli sviluppi successivi. In quella struttura ingombrante si intravede già una trasformazione profonda nel modo di elaborare le informazioni. Accanto agli ingegneri che progettano la macchina, un gruppo di sei matematiche viene incaricato di sviluppare i programmi necessari al funzionamento dell’ENIAC, traducendo problemi complessi in sequenze operative eseguibili dal sistema. Per molti anni il loro lavoro resta in secondo piano e riceve poca attenzione, nonostante sia essenziale per rendere la macchina realmente utilizzabile. Solo in tempi più recenti il loro contributo è stato riconosciuto come uno dei primi esempi di programmazione informatica, entrando a pieno titolo nella storia delle origini del digitale. Ricordare l’ENIAC significa tornare a un momento in cui il concetto stesso di computer inizia a prendere forma concreta. In quella macchina si intravede già un futuro fatto di innovazioni continue e di cambiamenti profondi. La distanza tecnologica rispetto al presente è enorme, ma il legame resta evidente. L’ENIAC rappresenta uno dei punti di partenza di un percorso che ha trasformato la società, il lavoro e la vita quotidiana, aprendo la strada a un mondo sempre più connesso e dipendente dal calcolo elettronico.