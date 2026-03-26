L’Onu definisce la tratta degli schiavi “il più grave crimine contro l’umanità”
Jasmine Gheorghe
- Attualità

L’Onu definisce la tratta degli schiavi “il più grave crimine contro l’umanità”

Approvata la nuova risoluzione sulla tratta transatlantica degli schiavi africani. Il Ghana chiede risarcimento. Usa, Israele e Argentina votano contro. Italia astenuta.

L’Onu definisce la tratta degli schiavi “il più grave crimine contro l’umanità”

Approvata la nuova risoluzione sulla tratta transatlantica degli schiavi africani. Il Ghana chiede risarcimento. Usa, Israele e Argentina votano contro. Italia astenuta.
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Attualità - 26 Marzo 2026

di Jasmine Gheorghe

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