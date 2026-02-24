William e Kate ai BAFTA 2026: la prima apparizione della coppia reale dopo l’arresto del principe Andrea

La coppia reale, composta dal principe di Galles William e dalla principessa di Galles Kate, ha fatto la sua prima apparizione ufficiale ai British Academy Film Awards (BAFTA) dopo l’arresto del principe Andrea, ex duca di York, avvenuto tre giorni prima. Il nome di Andrea è tornato al centro dello scandalo Epstein, che continua a gettare ombre sulla monarchia britannica. Nonostante la forte pressione mediatica, William e Kate hanno cercato di mostrare unità e stabilità durante l’evento.

Le prime parole pubbliche della coppia reale

A Londra si è conclusa la 79ª edizione dei British Academy of Film and Television Arts Awards (BAFTA). Il 22 febbraio, la Royal Festival Hall nel Southbank Centre ha ospitato la cerimonia ufficiale che premia le migliori produzioni cinematografiche dell’anno precedente.

Alla premiazione hanno presenziato anche William, principe di Galles, e la principessa Kate, principessa di Galles. I media hanno seguito con particolare attenzione la loro apparizione, perché rappresentava la prima uscita ufficiale dopo l’arresto del principe Andrea, ex duca di York. Il reale è al centro di un’indagine chiamata “Epstein files”, che raccoglie documenti rilasciati dagli Stati Uniti sui suoi rapporti con personalità influenti e Jeffrey Epstein.

Secondo quanto emerso, il principe Andrea è sospettato di cattiva condotta nell’esercizio di funzioni pubbliche. Durante il suo incarico come inviato commerciale avrebbe condiviso con Epstein informazioni sensibili e riservate a livello governativo. L’arresto è finito immediatamente sulle prime pagine dei giornali, scuotendo l’equilibrio della famiglia reale britannica.

Foto: Neil Mockford // Getty Images

Durante il red carpet dei BAFTA, il principe William ha avuto uno scambio breve ma significativo con la stampa. Alla domanda se avesse visto il film “Hamnet” – vincitore del premio per il Miglior Film Britannico e della Migliore Attrice Protagonista per Jessie Buckley – il principe ha risposto in modo molto personale:

“Ho bisogno di essere in uno stato abbastanza calmo e al momento non lo sono. Lo salverò.”

Con queste parole, William non ha nascosto la vulnerabilità del momento che sta vivendo, lasciando intendere quanto la situazione attuale incida sulla sua serenità.La principessa Kate ha invece dichiarato di aver visto “Hamnet”, scherzando sul fatto che forse non sia stata una buona idea, viste le lacrime versate nel finale. Parlando con la presidente del comitato cinematografico dei BAFTA, Emily Stillman, e con la direttrice esecutiva dei premi e dei contenuti dell’ente, Emma Baehr, Kate ha elogiato la potenza del film, definendone la colonna sonora “fantastica” e “cruda”, e sottolineando la capacità dell’opera di rappresentare il dolore intergenerazionale con grande intensità.