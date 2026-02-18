Teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme: la perdita di un’icona napoletana

Il Teatro Sannazaro è stato devastato da un violento incendio divampato ieri nelle prime ore del mattino e propagatosi rapidamente. Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, la situazione era già gravissima: la cupola risultava completamente distrutta e le fiamme avevano ormai avvolto gran parte della struttura. Le indagini sono ancora in corso per accertare le cause del rogo. Quel che è certo, però, è che con questo incendio Napoli perde un simbolo della propria identità culturale: la casa della tradizione teatrale popolare, il palcoscenico su cui la città, per generazioni, ha raccontato sé stessa.

Le origini e l’affermazione del Teatro Sannazaro

Il Teatro Sannazaro è uno storico edificio situato nel quartiere Chiaia di Napoli. Il suo nome rende omaggio a Jacopo Sannazaro, autore rinascimentale e simbolo della cultura partenopea.

Inaugurato nel 1847, nacque come teatro privato ed elegante, destinato alla borghesia napoletana. Gli interni erano caratterizzati da uno stile ottocentesco raffinato e da una sala a ferro di cavallo, secondo il modello tradizionale dei teatri all’italiana.

Con il passare del tempo il Sannazaro conquistò notorietà e apprezzamento. Tra Ottocento e Novecento si affermò come punto di riferimento del teatro napoletano, alternando musica, prosa e operetta. In quegli anni Napoli era tra le capitali culturali d’Europa, e un teatro intimo e raffinato come il Sannazaro rispondeva all’esigenza di spazi più raccolti rispetto ai grandi teatri reali dell’epoca.

Nel corso degli anni ha ospitato numerosi protagonisti della scena napoletana e italiana. Tra questi Eleonora Duse, Tina Di Lorenzo, Ermete Novelli, Emma Gramatica, Antonio Gandusio e Ruggero Ruggeri. Sul suo palcoscenico sono andate in scena opere fondamentali della tradizione napoletana, come Miseria e nobiltà, Filumena Marturano e Napoli milionaria!.

Un simbolo culturale tra tradizione e presente

Il Teatro Sannazaro non è stato un simbolo soltanto nell’Ottocento e nel Novecento, ma ha continuato a esserlo fino ai giorni nostri. Negli ultimi decenni ha ospitato il Festival di teatro napoletano, rassegne di operetta, commedie musicali e spettacoli legati alla tradizione popolare.

È stato, ed è ancora – nonostante il tragico incendio – un punto di riferimento per la cultura e l’identità napoletana. Rappresenta un ponte ideale tra la tradizione ottocentesca e il teatro contemporaneo. A differenza dell’imponente Teatro San Carlo, il Sannazaro è sempre stato percepito come un teatro più intimo e vicino alla gente, custode della lingua e delle grandi tradizioni sceniche partenopee. Con l’incendio, per molti napoletani il suo valore non diminuisce, ma si rafforza: diventa il simbolo della fragilità di un patrimonio storico che merita di essere protetto e ricostruito con orgoglio.