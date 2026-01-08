Critics Choice Awards 2026: vincitori, sorprese e conferme del cinema e delle serie TV

Nella notte tra il 4 e 5 gennaio (orario italiano) si sono svolti i Critics Choice Awards 2026. Ormai alla 31esima edizione, quest’evento riunisce critici da tutto il mondo per celebrare e premiare in ambito televisivo e cinematografico. La cerimonia fa da apertura per i primi favoriti verso le nomination degli Oscar e dei Grammy.

Una serata ricca di sorprese

La cerimonia, giunta alla sua 31ª edizione, si è svolta al Barker Hangar, presso l’Aeroporto di Santa Monica (California, USA), e per il quarto anno consecutivo è stata presentata da Chelsea Handler. La giuria, composta da quasi 600 critici cinematografici e televisivi di Stati Uniti e Canada, si è riunita per eleggere i migliori dell’anno.

La presentatrice Chelsea Handler durante le 31esima edizione dei Critics Choice Awards.

Foto: Kevin Winter/Getty Images

Tra i film più attesi della serata spiccava Sinners, che ha raccolto ben 17 nomination, il maggior numero della stagione. Alla fine della serata il film ha portato a casa 4 premi: Miglior Sceneggiatura Originale a Ryan Coogler, Miglior Colonna Sonora a Ludwig Göransson, Miglior Giovane Attore/Attrice a Miles Caton e Miglior Casting e Ensemble per Francine Maisler e il cast. Tuttavia, Sinners non è riuscito a conquistare i premi più ambiti della serata: Miglior Film e Miglior Regia, che sono invece andati a One Battle After Another, il quale ha ricevuto anche il premio per Miglior Sceneggiatura Adattata, consacrandosi come il film dominante della 31ª edizione degli Awards.

Il cast di One Battle After Another al ritiro del premi.

Foto: Kevin Winter/Getty Images

Un’altra sorpresa della serata è stata la vittoria di Jacob Elordi come Miglior Attore Non Protagonista per il film Frankenstein. Molti si aspettavano un riconoscimento per un attore più affermato, come Sterling K. Brown, candidato per la sua interpretazione in The Smashing Machine, rendendo la vittoria di Elordi uno dei momenti più discussi della cerimonia.

Le vittorie previste e confermate

Tante le sorprese tra le vittorie, ma altrettante le conferme per alcuni nominati. Il premio a Timothée Chalamet come Miglior Attore per la sua interpretazione in Marty Supreme è stato infatti una conferma: l’attore era considerato il favorito da settimane, e la sua vittoria ha rispettato pienamente i pronostici. Il discorso di accettazione ha subito fatto il giro dei social, in particolare per i ringraziamenti alla sua fidanzata Kylie Jenner, un momento dolce che ha contribuito a mettere a tacere le voci di una presunta crisi tra i due.

Timothée Chalamet durante il suo discorso di ringraziamento.

Foto: Kevin Winter/Getty Images

Anche la vittoria di Jessie Buckley come Miglior Attrice per Hamnet è arrivata senza sorprese, consolidando il consenso della critica. Lo stesso vale per le serie TV: i programmi favoriti hanno conquistato i premi attesi, con The Pitt come Miglior Serie Drammatica, The Studio come Miglior Serie Comica e Adolescence come Miglior Miniserie/Serie Limitata.

In attesa delle prossime cerimonie hollywoodiane, i Critics Choice Awards 2026 offrono un quadro chiaro dei favoriti del momento. Tra conferme e sorprese, emergono talenti in ascesa pronti a farsi strada tra i big del cinema, ricordando che, indipendentemente dalla fama o dalla carriera, nessuna vittoria è mai scontata finché la statuetta non è tra le mani.