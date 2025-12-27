Otroversi: l’identità che non cerca appartenenza nell’epoca delle tribù digitali

Negli ultimi anni il linguaggio con cui descriviamo la personalità umana si è progressivamente arricchito, segno di una società che fatica sempre più a riconoscersi in categorie rigide. Alla tradizionale distinzione tra introversi ed estroversi si affianca ora una nuova definizione: quella degli “otroversi”. Il termine, proposto in ambito psichiatrico e divulgativo, descrive persone che non si riconoscono né nel bisogno di stimoli sociali tipico dell’estroverso né nel ripiegamento relazionale dell’introverso. L’otroverso, piuttosto, appare guidato da una forte fedeltà a se stesso, da un senso di identità che non cerca conferme continue nell’appartenenza a gruppi, comunità o narrazioni collettive. Questa definizione intercetta un mutamento profondo del tessuto sociale contemporaneo. Viviamo in un’epoca in cui l’identità è sempre più performativa, esibita, negoziata nello spazio pubblico e digitale. Social network, piattaforme e ambienti di lavoro spingono verso la visibilità, l’adesione a valori condivisi, la dichiarazione costante di chi siamo e da che parte stiamo. In questo contesto, l’otroverso rappresenta una figura quasi controcorrente: non rifiuta la relazione, ma non ne fa il fulcro della propria definizione. Può partecipare alla vita sociale senza sentire il bisogno di fondersi con essa. Il punto interessante non è tanto la creazione di una nuova etichetta psicologica, quanto ciò che questa racconta delle nostre ansie collettive. L’otroverso sembra incarnare una risposta alla saturazione relazionale e simbolica del presente. Quando ogni spazio è occupato da opinioni, appartenenze, schieramenti, il silenzio identitario diventa una forma di resistenza. Non nel senso dell’isolamento, ma come rifiuto del “pensiero tribale”, di quella dinamica per cui l’individuo trova legittimità solo all’interno di un gruppo che lo rispecchia. Diversi studi sociologici e psicologici hanno già osservato come l’iperconnessione non produca automaticamente maggiore profondità nei legami, ma spesso una loro standardizzazione. In questo scenario, l’otroverso potrebbe essere visto come una figura capace di relazioni meno numerose ma più selettive, meno esposte ma più autentiche. Una postura che privilegia la coerenza interna rispetto al riconoscimento esterno, e che può favorire pensiero critico, autonomia emotiva e creatività. Resta però una domanda aperta, che riguarda l’equilibrio tra individuo e società. Se da un lato l’otroverso ci invita a rivalutare il diritto a non appartenere, dall’altro ricorda quanto sia fragile il legame sociale quando l’io diventa l’unico orizzonte. Forse il valore di questa nuova categoria non sta nel definirci meglio, ma nel costringerci a interrogarci su come vogliamo stare insieme: meno per obbligo identitario e più per scelta consapevole. In questo senso, l’otroverso non è una moda terminologica, ma un sintomo eloquente delle trasformazioni culturali del nostro tempo.