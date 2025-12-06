Dalle Alpi al cuore d’Europa: l’Italia porta la sua alta velocità in Germania

L’annuncio dell’arrivo dei treni italiani Italo e Frecciarossa in Germania sta attirando grande attenzione nel panorama ferroviario europeo, segnando un possibile cambio di passo nelle dinamiche dell’alta velocità continentale. Secondo le informazioni diffuse da Euronews e confermate da altre fonti internazionali, nei prossimi anni l’Italia potrebbe diventare protagonista su una delle reti ferroviarie più estese e strategiche d’Europa. Immagina di salire su un treno a Milano o Roma, di schiacciare il pulsante per chiudere la portiera — e qualche ora dopo ritrovarti a Monaco di Baviera. Non è un sogno da romanzo, ma un progetto concreto: l’Italia starebbe per esportare la sua alta velocità sui binari tedeschi, con i treni Italo e Frecciarossa protagonisti di un’inedita apertura verso nord. Si parla di un ingresso sul mercato tedesco ormai in fase avanzata. Italo avrebbe già costituito una società in Germania e presentato richiesta di autorizzazione operativa, con in mente un acquisto tra 30 e 40 treni e collegamenti a frequenza regolare tra le principali città teutoniche. Parallelamente, grazie a un accordo fra il gruppo ferroviario italiano — già attivo in altri paesi europei — e la tedesca Deutsche Bahn insieme all’austriaca ÖBB, dal dicembre 2026 i convogli Frecciarossa 1000 dovrebbero collegare Milano e Roma a Monaco di Baviera. Il tempo di viaggio promette di essere competitivo: circa sei ore e mezza da Milano a Monaco, circa otto ore e mezza da Roma. Non è roba da poco, se si considera che molti tedeschi lamentano oggi ritardi cronici, infrastrutture datate, disagi continui sulla rete nazionale. Certo, non è solo una questione di orari. Questo progetto porta con sé qualcosa di più: l’idea che l’Italia — troppo spesso associata all’arte, al cibo, al design — possa affermarsi anche come esportatrice di mobilità efficiente e sostenibile. Un’Italia che invece di vendere moda o automobili, mette in pista treni per un’Europa più unita e connessa. Ed è un’Italia che, dopo aver sperimentato su strada interna — e talvolta divisa — una convivenza fra operatori, prova a esportare in Germania quel modello di concorrenza che in Italia ha portato benefici. Detto questo: la strada è ancora in salita. I treni italiani devono essere adattati alle normative tedesche e austriache — alimentazione elettrica, sistemi di segnalazione e certificazioni — prima di poter correre davvero sui binari oltre confine. E naturalmente, ci sarà da vedere come reagirà il mercato tedesco, finora dominato da un unico grande operatore nazionale. Ma l’idea che un Frecciarossa possa sfrecciare attraverso le Alpi, portando con sé l’etichetta “Made in Italy”, ha un fascino simbolico quasi provocatorio: un’Italia che non si accontenta di essere meta, ma diventa ponte. Non per un’ora, né per un viaggio, ma per la speranza di un’Europa che viaggia insieme — a velocità sostenibile, con sedili comodi e vista sul paesaggio. In fondo, il treno non è solo un mezzo. È un’idea di connessione, di vicinanza. E se quel treno parte da Roma, passa per Milano e arriva a Monaco, allora forse stiamo davvero cambiando il modo di pensare l’Europa.