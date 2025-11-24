Il Sud Africa ospita il suo primo G20
Jasmine Gheorghe
- Attualità

Il Sud Africa ospita il suo primo G20

Due giorni intensi per la premier Meloni che, oltre a intervenire nel corso di questo G20 "molto simbolico", ha avuto diversi bilaterali e ha partecipato anche al teso G7 sul piano di pace europeo per l'Ucraina.

Attualità - 24 Novembre 2025

di Jasmine Gheorghe

