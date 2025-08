Tesla e Samsung: un’alleanza da 16,5 miliardi che ridisegna la mappa dei chip

Un accordo da 16,5 miliardi di dollari, otto anni di collaborazione e un impianto di ultima generazione nel cuore del Texas: il nuovo patto tra Tesla e Samsung non è soltanto una commessa industriale, bensì un segnale forte e chiaro nella partita globale dei semiconduttori.

Il colosso coreano fornirà a Tesla i chip di nuova generazione per i sistemi tecnologici dei futuri veicoli elettrici. La produzione avverrà a Taylor, in Texas, dove Samsung sta ultimando uno stabilimento avanzatissimo e destinato a diventare operativo nel 2026. Per Samsung si tratta in realtà di un progetto in ritardo rispetto alla tabella di marcia originaria, a causa delle sfide tecnologiche legate alla miniaturizzazione dei chip (si parla di processori a 2 nanometri, tra i più sofisticati al mondo) e della difficoltà iniziale nel trovare clienti strategici, ma ora, con l’ingresso di Tesla, lo scenario cambia radicalmente.

Per Elon Musk questa partnership è molto più di una semplice fornitura: “Samsung ha accettato di lavorare insieme per massimizzare l’efficienza produttiva. Sarò coinvolto personalmente”, ha scritto su X, sottolineando che la vicinanza geografica dello stabilimento alla sede centrale di Tesla ad Austin rappresenta un vantaggio logistico e operativo finalizzato proprio a questa stretta collaborazione.

Il contratto prevede un investimento iniziale da 16,5 miliardi di dollari, ma lo stesso Musk ha già anticipato che il valore reale potrebbe essere “parecchie volte superiore”. Per Tesla la mossa rappresenta un tassello chiave in un momento in cui l’azienda sta affrontando un calo di ricavi e utili, soprattutto in un contesto di mercato che si sta facendo sempre più competitivo. Per Samsung invece l’accordo con Tesla arriva in un periodo delicato. Il colosso coreano ha registrato un calo del 56% dell’utile operativo nel secondo trimestre del 2025, e la sua divisione foundry — quella che produce chip su commissione — è in perdita da tempo, perciò un cliente del calibro di Tesla consentirebbe a Samsung non solo di saturare impianti costosi, ma anche di rilanciarsi come alternativa credibile al gigante taiwanese TSMC, che ad oggi è leader globale del settore.

L’intesa tra i due giganti commerciali riflette però inequivocabilmente anche un cambiamento profondo nella geografia industriale dei semiconduttori: è evidente infatti che gli Stati Uniti stiano accelerando il ritorno della produzione ad alta tecnologia sul proprio territorio, sostenendo progetti strategici con incentivi pubblici.

Samsung, grazie al Chips and Science Act, ha già ottenuto oltre 4,7 miliardi di dollari in fondi diretti e ulteriori agevolazioni fiscali. Taylor, quindi, non è solo un impianto industriale: è un nodo geopolitico, è un tassello iniziale ma fondamentale di un imperialismo sempre più commerciale prima che bellico.

Nel contesto delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, e della crescente instabilità legata a Taiwan, il riassetto delle catene del valore diventa una priorità. Si tratta di una mossa strategica che coinvolge non solo due grandi aziende, e una fornitura tecnologica, ma anche governi, alleanze economiche e l’intero futuro dell’industria hi-tech.