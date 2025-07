C’è un silenzio particolare che si respira a Furbara, tra i pini marittimi e le vecchie strutture militari che affacciano sul Tirreno. Un silenzio che ha ascoltato voci di aviatori, suoni di motori d’epoca, e che ora si prepara ad accogliere nuove sfide, nuove presenze, nuove storie. È notizia di poche settimane fa la firma di un accordo tra l’Aeronautica Militare e il Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS) per trasformare questa storica base in una Area Addestrativa Interforze (AAI). Un progetto che va ben oltre l’aspetto tecnico-logistico, e che apre a una riflessione più ampia sul senso dell’addestramento, della preparazione e del ruolo delle forze armate oggi. Non è la prima volta che Furbara si trova al centro della trasformazione della Difesa.



Attiva già negli anni Venti, la base ha visto passare generazioni di aviatori e ha ospitato reparti di élite come il 17° Stormo Incursori e la 1ª Brigata Aerea per le Operazioni Speciali. Oggi, in un contesto geopolitico sempre più complesso, il sito torna a rivestire un ruolo strategico, con un’offerta addestrativa che rispecchia le esigenze delle missioni moderne: rapide, integrate e multidominio. L’accordo prevede la creazione di nuove infrastrutture: torri per discesa da elicottero, poligoni di tiro a lunga distanza, simulazioni di ambienti urbani, aree per esercitazioni anfibie e strutture mobili per il comando e controllo. Ma il vero salto di qualità è concettuale: Furbara diventerà un luogo dove esercito, marina, aeronautica e forze speciali potranno addestrarsi insieme, secondo dottrine comuni come il modello SOALI (Special Operations Air to Land Integration).



«Furbara rappresenta il luogo ideale per sviluppare sinergie tra Forze Armate diverse, migliorare l’interoperabilità e la prontezza operativa. Questo progetto renderà l’Italia un punto di riferimento anche per le esercitazioni con i partner NATO», spiegano fonti militari. Tutto ciò può essere interpretato allora come un segnale di vitalità e preparazione tecnica dell’indefettibile settore della difesa, il quale ha negli anni saputo dar prova del valore e della preparazione senza eguali tra i partner atlantici. A scapito allora di chi con sufficienza sbeffeggia i nostrani reparti militari, continua il lavoro di chi antepone sempre e comunque la difesa della Patria ad una visione meramente individualistica, d’altronde dando semplicemente attuazione all’art. 52 della Costituzione, spesso richiamata ma evidentemente poco conosciuta. Furbara, da sempre ponte tra innovazione e operatività, si prepara così ad affrontare il futuro con una nuova missione, restando fedele alla sua vocazione originaria: essere un baluardo della difesa nazionale.