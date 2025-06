Come acquistare beni tecnologici di qualità senza spendere troppo?

Al giorno d’oggi tutti possiedono smartphone, computer, tablet o console di gioco. Ciò nonostante, è evidente che certa tecnologia, soprattutto quella più recente, può avere costi talvolta inaccessibili ai più.

È per questo che, sul web, sempre più persone si sono poste la stessa domanda: come acquistare smartphone, televisori o grandi elettrodomestici a prezzi meno proibitivi o scontati? La risposta non è univoca.

Esistono tante strategie da mettere in atto e, tra queste, una delle più gettonate è quella dell’uso di coupon o dei codici sconto. Inserendoli nel carrello, l’utente risparmia sull’ordine Unieuro o dello shop del quale ha ottenuto lo sconto.

Il procedimento è semplicissimo, e di seguito ne parliamo nel dettaglio.

Codici sconto, coupon e grandi saldi

Risparmiare su smartphone, TV e altri prodotti tecnologici è possibile se si sa dove cercare e quando comprare. I codici sconto sono lo strumento più diretto: si applicano durante il checkout e riducono immediatamente il prezzo finale. Alcuni funzionano su una singola categoria di prodotto (es. elettronica), altri su una soglia minima di spesa.

Per trovarli, ci sono portali che li raccolgono e aggiornano in tempo reale. Inoltre la stragrande maggioranza degli shop li invia tramite newsletter, notifiche in-app o in collaborazione con siti di comparazione prezzi.

I periodi in cui i codici sconto sono ancora più efficaci sono durante il Black Friday, il Cyber Monday (novembre) e i saldi di fine stagione (gennaio e luglio), quando molti rivenditori svuotano il magazzino.

Anche in concomitanza dell’uscita di nuovi modelli, è possibile risparmiare, perché il modello precedente cala immediatamente di prezzo. Lo stesso vale per i cosiddetti “eventi flash”, i quali non sono pubblicizzati con largo anticipo e rappresentano l’occasione per i negozi di rinnovare gli stock.

Entry level e versioni non più recenti

La fascia media della tecnologia ha raggiunto un livello qualitativo altissimo. Uno smartphone da 250–300€, oggi, offre performance più che sufficienti per l’uso quotidiano. La media prevede fotocamere da 48 MP, ricarica rapida, schermi OLED e aggiornamenti di sistema garantiti per almeno 2 anni: un compromesso più che sufficiente per la stragrande maggioranza delle persone.

Lo stesso vale per chi acquista una TV o un laptop “non di ultima generazione”, una strategia che permette di risparmiare anche il 40% rispetto al prezzo iniziale, senza rinunciare alle funzioni essenziali. Un modello uscito 12–18 mesi fa, venduto come “vecchio”, ma è spesso molto simile al nuovo.

Questa strategia è efficace soprattutto per smartphone e tablet di brand noti, perché i top di gamma dell’anno prima diventano mid-range solidi. E infine, è valida per chi cerca smart TV, dal momento che la risoluzione 4K, l’HDR e le piattaforme smart sono ormai standard anche nei modelli base.

Usati e ricondizionati: un mercato sempre in crescita

I prodotti ricondizionati (refurbished) sono dispositivi usati, testati, revisionati e rimessi in vendita da professionisti o aziende certificate. Sono coperti da garanzia (minimo 12 mesi) e offrono un risparmio reale del 30–50% rispetto al nuovo.

I prodotti più interessanti in questo mercato sono proprio smartphone e tablet, i quali spesso sono venduti con batteria nuova e scocca sostituita. Seguono i notebook professionali, ovvero ex-business, con componenti di fascia alta e lunga durata, e le console di gioco perfettamente funzionanti, vendute con controller e accessori.

A differenza del mercato dell’usato tra privati, il ricondizionato è regolato e tracciabile: ogni dispositivo viene testato con software diagnostici, vengono sostituite le parti danneggiate per garantirne la funzionalità e l’utente può contare su determinate garanzie legali.