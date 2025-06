Le tracce della prima prova per la maturità 2025

Oggi, mercoledì 18 giugno alle ore 8.30, gli studenti hanno iniziato il percorso della maturità 2025 con la prima priva scritta. La prima prova, il tema di italiano, è di carattere nazionale e uguale per tutti gli indirizzi scolastici.

Gli studenti dovranno scegliere una tra le 7 tracce fornite dal ministero dell’Istruzione e del merito, così suddivise: due appartengono alla tipologia A, quella dell’analisi del testo, che anche quest’anno verte su due autori, uno di poesia e uno di prosa, attivi dall’Unità d’Italia fino a oggi; tre tracce riguardano la tipologia B, il tema argomentativo, mentre le ultime due alla tipologia C, quella del tema di attualità. Si proseguirà poi domani giovedì 19 giugno 2025, con la seconda prova scritta.

Per la tipologia A, Analisi del testo, la scelta letteraria è un brano di Pasolini, tratto da a“Appendice I a ‘Del Diario’ (1943-1944) e un brano del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa L’opera di Pasolini proposta per l’analisi del testo è una sua poesia tratta dall’opera Dal diario. È un estratto di “Appendice 1”, poesia priva di titolo che riassume l’iter letterario che l’autore ha percorso fin dalla giovinezza. Mentre l’estratto de Il Gattopardo riguarda la visita di Angelica, fidanzata di Tancredi, alla famiglia dei principi di Salina Il Gattopardo, è diventato un film nel 1963 diretto da Luchino Visconti con Burt Lancaster, Claudia Cardinale e Alain Delon, e di recente anche una serie tv distribuita da Netflix e diretta da Tom Shankland con protagonisti Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni.

Per la tipologia B, testo argomentativo, ce n’è uno a tema storico ed è tratto da un libro dello storico inglese Piers Brendon. Il libro copre gli anni trenta del Novecento e le situazioni più critiche, come la disoccupazione di massa dopo il crollo di Wall Street, l’affermarsi di regimi fascisti e nazisti nel cuore dell’Europa, le purghe sovietiche, la guerra civile spagnola, le difficoltà interne alle democrazie liberali. Poi, un testo tratto da Riccardo Maccioni “rispetto è la parola dell’anno Treccani”. Riccardo Maccioni è un giornalista di origine torinese ma residente a Milano. È caporedattore del giornale Avvenire dove è stato in passato inviato speciale. Infine, un testo tratto da Telmo Pievani “un quarto d’era (geologica) di celebrità”. Pievani è professore ordinario presso il Dipartimento di biologia dell’università di Padova, dove ricopre la prima cattedra italiana di Filosofia delle scienze biologiche.

Per la tipologia C, testo di attualità, c’è un testo di Paolo Borsellino con il messaggio “I giovani, la mia speranza” tratto da Epoca e un testo tratto da Anna Meldolesi e Chiara lalli “l’indignazione è il motore del mondo social”.