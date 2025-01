L’addio di Biden: l’ultimo discorso da presidente Usa

Il presidente uscente Usa, Joe Biden, ha tenuto il suo ultimo discorso nello Studio Ovale della Casa Bianca. Il suo mandato terminerà ufficialmente il 20 gennaio, giorno in cui si insedierà il successore, Donald Trump.

Biden, in guardia contro l’oligarchia

In circa 20 minuti di discorso, Biden ha toccato vari temi, usando toni piuttosto aspri riguardo all’imminente amministrazione del rivale Trump. Profetico, ha infatti annunciato che «un’oligarchia sta prendendo il potere negli Usa», un governo «di estrema ricchezza, potere e influenza che minaccia la nostra intera democrazia».

A tal proposito, ha invitato il popolo a fare attenzione ai potenti della tecnologia, ai rischi dell’Intelligenza Artificiale e di chi la promuove ostinatamente, infine alla valanga di disinformazione, che arriva attraverso i social e che ha «seppellito gli americani».

Ha poi ribadito che un presidente non può detenere il potere assoluto, non può sacrificare l’ambiente per il profitto e non può essere immune dai crimini che ha commesso: un’evidente accusa a Trump.

L’addio alla politica

Dopo 4 anni di mandato come presidente Usa e oltre cinquant’anni di politica, Biden ha chiuso il suo percorso con un tasso di approvazione del 36,7%, che è bassissimo.

Non si è soffermato molto sui successi del proprio mandato, tranne che su alcuni: la creazione di nuovi posti di lavoro, l’Inflation Reduction Act, la riduzione del prezzo dei medicinali ecc…

Ma il più importante rimane il recente raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, «una delle trattative più difficili della mia vita». Così Biden si è riappropriato del merito, strappandolo a Trump.

A conclusione della sua «lettera d’amore al paese» (come definita da David Axelrod, stratega di Obama), il presidente uscente ha ufficializzato il suo farewell, sottolineando ciò che più di tutto rappresenta l’identità degli Stati Uniti: «la possibilità a tutti di diventare chiunque», un valore che non si può cedere all’oligarchia.