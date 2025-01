Grande incendio a Los Angeles

Un vasto incendio ha colpito Los Angeles, costringendo circa 30.000 persone all’evacuazione e distruggendo numerose abitazioni. Le fiamme, alimentate dai forti venti di Santa Ana con raffiche che superano i 100 km/h, si sono propagate rapidamente in diverse aree della città, tra cui il quartiere di Pacific Palisades, noto per le residenze di numerose celebrità.

Difficile dire in queste ore cosa abbia generato le fiamme che stanno distruggendo Los Angeles e la California. Pur essendo inverno Los Angeles è interessata, anche in questa stagione, da un clima mite con temperature in questi giorni con minime intorno ai 10 gradi e massime vicine a 20. Difficile dunque pensare ad un fenomeno di autocombustione. Sicuramente il clima e la situazione meteorologica sta incidendo pesantemente sull’incendio e sulla sua propagazione rapidissima alimentata dai forti venti.

Da diversi mesi la California è interessata da una forte siccità (fenomeno però usuale per la zona). Dallo scorso mese di maggio ci sono stati solo 2 giorni di pioggia (a novembre 2024) su Los Angeles. Precipitazioni, secondo i dati storici del National Weather Service americano, debolissime (sei millimetri in totale).

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato di emergenza, mobilitando oltre 1.400 vigili del fuoco per fronteggiare l’emergenza. Le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da venti intensi e bassa umidità, hanno reso difficoltose le operazioni di spegnimento, impedendo l’utilizzo di mezzi aerei.

Il presidente Joe Biden ha annullato un viaggio previsto nella contea di Riverside per rimanere a Los Angeles e monitorare la situazione. Inoltre, l’Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze (FEMA) ha approvato una sovvenzione per assistere nei costi delle operazioni antincendio.

Le autorità locali hanno emesso ordini di evacuazione per le zone più a rischio e hanno allestito centri di accoglienza per gli sfollati. La rapida diffusione delle fiamme ha causato ingorghi stradali, con residenti costretti ad abbandonare i propri veicoli e fuggire a piedi. In alcuni casi, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare bulldozer per liberare le strade dai veicoli abbandonati e consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.

La situazione rimane critica, con previsioni di venti ancora più forti nelle prossime ore, che potrebbero aggravare ulteriormente l’emergenza. Le autorità invitano la popolazione a seguire le indicazioni ufficiali e a prepararsi a eventuali ulteriori evacuazioni, sottolineando l’importanza di non sottovalutare il pericolo rappresentato dagli incendi in corso.