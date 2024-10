Il disastro delle alluvioni in Spagna

Negli ultimi giorni, intense alluvioni hanno colpito la Spagna, soprattutto nelle regioni di Madrid, Toledo e Valencia. Le piogge torrenziali, iniziate verso la fine di ottobre, hanno causato gravi danni e perdite di vite umane. Almeno 95 persone sono morte e risultano ancora disperse e sfollate circa 120mila persone, con le autorità impegnate in operazioni di salvataggio a tappeto nelle aree più colpite. Tra i dispersi si contano persone intrappolate in auto spazzate via dalle inondazioni, e le forze di soccorso continuano a monitorare le zone rurali e urbane per recuperare ulteriori vittime e sfollati.

Le precipitazioni eccezionali, causate da un fenomeno meteorologico chiamato Dana (Depressione Isolata ad Alta Quota), hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi, allagato case e compromesso edifici pubblici. Nella sola Madrid, le squadre di emergenza hanno risposto a oltre 1.250 chiamate per soccorsi e allagamenti. Molte strade, linee ferroviarie e linee della metropolitana sono state chiuse, costringendo il governo a bloccare i trasporti pubblici in diverse aree e a richiedere alla popolazione di evitare spostamenti non necessari​.

Il fenomeno della Dana, intensificato da temperature insolitamente elevate, ha evidenziato la crescente vulnerabilità della Spagna agli eventi estremi. Gli esperti suggeriscono che il cambiamento climatico abbia accentuato la frequenza e l’intensità di queste precipitazioni, con temperature più alte che amplificano la portata delle tempeste. Sebbene la Spagna sia spesso soggetta a periodi di siccità, il contrasto tra queste e le improvvise alluvioni è diventato più marcato negli ultimi anni, segnale che i cambiamenti climatici stanno trasformando il ciclo meteorologico della penisola​

Risposta e aiuti locali e nazionali

Le comunità autonome di Madrid e Castiglia-La Mancia hanno richiesto ufficialmente lo stato di emergenza per i comuni più colpiti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai servizi di protezione civile, sono intervenuti anche numerosi volontari e organizzazioni locali per assistere le vittime e gestire gli sfollati. L’ente meteorologico nazionale AEMET continua a monitorare le previsioni e a diramare allerte in tempo reale per evitare ulteriori tragedie, mentre il governo lavora per accelerare il ripristino delle infrastrutture critiche​.

La Spagna sta affrontando la necessità di migliorare la propria resilienza ai disastri naturali. Le recenti alluvioni potrebbero stimolare ulteriori misure di prevenzione, inclusi piani urbanistici che tengano conto dei cambiamenti climatici e sistemi di drenaggio potenziati. Parallelamente, la sensibilizzazione della popolazione sugli effetti del cambiamento climatico diventa essenziale per adottare misure collettive che riducano l’impatto delle alluvioni e preservino l’incolumità della popolazione nelle aree a rischio.