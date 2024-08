La sentenza antitrust contro Google

La recente sentenza del giudice federale americano Amit P. Mehta rappresenta un momento storico per la giurisprudenza antitrust nell’era moderna di internet. La decisione segna una vittoria cruciale per il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e vari Stati americani che nel 2020 avevano citato in giudizio Google, accusandola di pratiche monopolistiche per mantenere il suo dominio nel mercato della ricerca online.

Le accuse contro Google

L’accusa principale contro Google è quella di aver consolidato illegalmente il suo monopolio nel settore della ricerca online. Secondo il giudice Mehta, Google ha agito illegalmente per mantenere un monopolio nel mercato della ricerca online, stipulando accordi con aziende come Apple, Samsung e Verizon, e pagando miliardi di dollari all’anno per essere il motore di ricerca predefinito sui loro dispositivi e browser. Questo ha permesso a Google di bloccare circa il 90% del mercato della ricerca su internet, rendendo difficile per i concorrenti competere su un piano di parità.

Inoltre, l’azienda è stata accusata di penalizzare Microsoft nel mercato degli annunci pubblicitari visualizzati accanto ai risultati di ricerca, dominando così anche questo segmento. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, durante la sua testimonianza, ha espresso preoccupazione riguardo al fatto che il dominio di Google avrebbe creato un “Google web” e ha definito il rapporto tra Google e Apple come “oligopolistico”. Nadella ha inoltre avvertito che, se non fosse intervenuto, Google avrebbe probabilmente dominato anche lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

La difesa

Google ha contestato le accuse, sostenendo che il suo successo è dovuto al fatto che il suo motore di ricerca è semplicemente migliore rispetto alla concorrenza. L’azienda ha affermato che gli utenti scelgono Google perché offre un servizio superiore, non perché siano costretti a farlo.

Le implicazioni della sentenza

La sentenza di 286 pagine del giudice Mehta, pur non includendo immediatamente rimedi specifici per il comportamento di Google, stabilisce che il colosso di Menlo Park ha violato le leggi antitrust. Il giudice dovrà ora decidere quali misure adottare per correggere questa situazione, il che potrebbe comportare cambiamenti significativi nel modo in cui Google opera o addirittura la vendita di parte delle sue attività.

Questa decisione potrebbe avere ripercussioni importanti su tutto il settore delle big tech, alterando il modo in cui giganti come Google, Apple, Amazon e Meta (proprietario di Facebook, Instagram e Whatsapp) operano nel mercato. La sentenza rappresenta un precedente legale che potrebbe influenzare future cause antitrust e stimolare ulteriori azioni da parte delle autorità regolatorie.

Le prossime mosse di Google

L’azienda ha già annunciato l’intenzione di fare appello contro la decisione, un processo che potrebbe protrarsi fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti. La battaglia legale sarà seguita con grande attenzione, poiché le sue implicazioni potrebbero essere profonde non solo per Google ma per tutto il settore tecnologico.

La reazione del mercato e delle autorità

Secondo il New York Times, la sentenza rappresenta la vittoria più significativa fino ad oggi per le autorità regolatorie americane nel tentativo di frenare il potere dei colossi della tecnologia. La decisione potrebbe influenzare altre cause antitrust governative in corso o future contro le big tech, contribuendo a ridefinire il panorama competitivo e a garantire una maggiore equità nel mercato.

In sintesi, la sentenza antitrust contro Google segna un punto di svolta nella regolamentazione delle grandi aziende tecnologiche, sottolineando l’importanza di mantenere un mercato competitivo e impedendo pratiche monopolistiche che possano soffocare l’innovazione e la concorrenza. Le prossime decisioni del giudice Mehta e gli sviluppi dell’appello di Google saranno determinanti per il futuro del settore tecnologico e per la tutela dei consumatori e della libera concorrenza.