Reykjavík guarda a Bruxelles: il referendum che riapre il dossier europeo

C’è un’isola ai margini dell’Europa geografica che torna oggi al centro del suo destino politico, e lo fa con uno strumento antico e solenne come il referendum.

Il 29 agosto 2026 gli islandesi saranno chiamati a decidere se riaprire i negoziati per l’adesione all’Unione europea, un passaggio che non equivale ancora all’ingresso ma che rappresenta una scelta di campo in un mondo sempre più instabile.

A Reykjavík la questione europea non è mai stata davvero archiviata, piuttosto sospesa tra convenienza economica e diffidenza identitaria, tra la volontà di restare padroni delle proprie risorse e quella di non restare isolati nei momenti di crisi.

Il precedente è noto e pesa ancora nel dibattito pubblico. L’Islanda aveva presentato domanda di adesione nel 2009, sull’onda della crisi finanziaria che aveva travolto il sistema bancario nazionale, salvo poi congelare i negoziati nel 2013 e abbandonarli definitivamente due anni dopo, quando la ripresa economica rese meno urgente il legame con Bruxelles.

Oggi il contesto è radicalmente cambiato e la geopolitica ha sostituito l’economia come motore delle decisioni. Le tensioni nell’Artico, le nuove incertezze nei rapporti transatlantici e le pressioni commerciali hanno riportato l’isola nordica a interrogarsi sulla propria collocazione strategica. Il governo guidato da Kristrún Frostadóttir ha scelto una via prudente ma politicamente significativa.

Il quesito referendario non riguarderà l’adesione in sé, bensì la riapertura dei negoziati, lasciando agli elettori una doppia garanzia e rinviando ogni decisione definitiva a un secondo passaggio democratico. È una costruzione istituzionale che riflette la cautela di una società divisa, dove i sondaggi indicano una maggioranza favorevole ma non travolgente, segno di un consenso ancora in formazione.

In realtà l’Islanda è già profondamente integrata nello spazio europeo. Fa parte dello Spazio economico europeo e dell’area Schengen, condivide regole, mercati e mobilità, ma mantiene fuori dal controllo di Bruxelles alcuni settori chiave, primo fra tutti la pesca, vero nervo scoperto di ogni discussione sull’adesione. È proprio su questo equilibrio tra sovranità e integrazione che si giocherà la partita politica dei prossimi mesi. Sul fondo resta una domanda più ampia che riguarda l’Islanda e il progetto europeo nel suo complesso.

Il significato dell’Unione è cambiato nel tempo e oggi viene percepito sempre più come un elemento di stabilità e protezione, oltre che come spazio economico condiviso. Per Reykjavík la scelta assume un carattere profondamente identitario. Entrare nell’Unione comporterebbe una ridefinizione del proprio ruolo internazionale, con l’accettazione di vincoli ma anche con l’accesso a strumenti politici e strategici più ampi.

Una parte della sovranità verrebbe inevitabilmente ceduta, mentre crescerebbe la capacità di incidere in un contesto multilaterale. È una tensione che accompagna ogni processo di integrazione e che l’Islanda si trova ancora una volta a misurare, divisa tra il richiamo di un’appartenenza europea più piena e la difesa della propria autonomia.