Dal Canale di Suez al Capo di Buona Speranza: la fragilità del commercio mondiale

Il mare torna al centro della competizione strategica globale come spazio in cui il controllo si esercita influenzando flussi e vulnerabilità più che occupando territori, una dinamica che richiama le riflessioni di Julian Corbett, secondo cui la potenza marittima consiste nella capacità di incidere sulle linee di comunicazione. Questa intuizione trova oggi una conferma evidente nelle acque del Mar Rosso, dove le milizie Houthi hanno dimostrato che colpire in modo selettivo può alterare equilibri molto più ampi del teatro operativo. Dalla fine del 2023, attacchi condotti con droni e missili hanno trasformato uno dei principali choke point del commercio mondiale in un’area instabile, costringendo armatori e compagnie a riconsiderare le proprie rotte. Il traffico attraverso il Canale di Suez ha registrato una contrazione rilevante e molte navi hanno deviato verso il Capo di Buona Speranza, con tempi di percorrenza più lunghi e costi logistici in crescita, effetti che si riflettono direttamente sui prezzi e sulla regolarità delle catene di approvvigionamento. Il mare assume così la forma di uno spazio di interdizione, dove anche attori privi di una marina tradizionale riescono a produrre conseguenze sistemiche sfruttando la dipendenza del commercio globale dalle rotte marittime. Oltre il novanta per cento degli scambi internazionali viaggia via mare, un dato che amplifica l’impatto di ogni perturbazione e rende evidente quanto la sicurezza delle rotte sia una condizione essenziale per la stabilità economica. Le missioni internazionali dispiegate nell’area, tra cui l’Operazione Aspides, mostrano la difficoltà di proteggere in modo capillare un ambiente vasto e caratterizzato da minacce diffuse e intermittenti. La superiorità tecnologica e numerica delle flotte occidentali incontra limiti evidenti quando si confronta con strategie basate su attacchi mirati e costi contenuti. Emergono così i tratti di una trasformazione più ampia della geopolitica marittima, in cui la distinzione tra guerra e pressione economica si fa meno netta e il potere si esprime nella capacità di influenzare i flussi globali. Il caso del Mar Rosso dimostra che la leva marittima resta centrale nel XXI secolo, ma assume forme più indirette e meno prevedibili. Le rotte commerciali diventano strumenti di pressione e al tempo stesso punti di vulnerabilità, mentre la sicurezza non può più essere garantita esclusivamente attraverso la presenza militare. In questo contesto, la stabilità del sistema internazionale dipende sempre più dalla capacità di gestire l’incertezza e di adattarsi a un ambiente marittimo in cui anche attori marginali possono incidere su equilibri globali.