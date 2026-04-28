Il commercio del caffè diventa sempre più complesso e gli impatti di questa evoluzione si faranno sentire in tutto il mondo

Miliardi di caffè vengono consumati in un solo giorno, ma la maggior parte dei suoi consumatori non è consapevole dei numerosi cambiamenti che si stanno compiendo lungo le catene di approvvigionamento, che portano i chicchi alla loro destinazione finale, sempre più complesse.

Il cambiamento climatico, i cambiamenti strutturali nell’ambito della domanda e le nuove regolamentazioni governative stanno trasformando il modo in cui il caffè viene prodotto e scambiato tra le regioni del mondo.

Sebbene questi sviluppi non si siano ancora pienamente impossessati dei titoli dei notiziari, stanno già rimodellando la struttura di uno dei prodotti agricoli più scambiati al mondo.

Per decenni, i mercati del caffè sono stati relativamente stabili.

I cicli produttivi erano in gran parte legati alle condizioni meteorologiche del Brasile e di altri grandi produttori, mentre la domanda era ancorata nei mercati consolidati del Nord America ed Europa.

Questo quadro si sta evolvendo.

L’equilibrio tra domanda e offerta non è più determinato solo dai risultati dei raccolti, ma sempre più influenzato dalla resilienza climatica e dai vincoli normativi.

La domanda cambia

Uno dei cambiamenti più importanti sta avvenendo dal lato della domanda.

L’Asia sta emergendo come motore di maggior crescita del consumo globale di caffè.

L’aumento dei redditi urbani, l’esplosione delle classi medie e la rapida crescita delle catene di brand famosi di caffè stanno trasformando i modelli di consumo in tutta la Regione.

La Cina, con la sua millenaria cultura del the, è al centro di questo cambiamento: il consumo di caffè sta rapidamente passando da un’abitudine di nicchia a un mercato in forte crescita, supportato da piattaforme digitali per gli ordini online e format di marketing di tendenza.

Luckin Coffee, una popolare catena cinese, ha registrato ricavi per oltre 1,5 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2025, un aumento del 48% su base annua.

L’azienda ha recentemente aperto il suo 30.000mo negozio.

Questa trasformazione è importante perché fa capire come il potere viene distribuito all’interno del sistema globale di commercio del caffè.

Con l’espansione del consumo in Asia, una quota crescente dell’offerta globale di caffè viene assorbita al di fuori dei tradizionali mercati occidentali. Col tempo, ciò sposta il centro geografico della domanda e riduce il dominio dell’Europa come destinazione principale per le esportazioni di caffè.

Man mano che le aziende asiatiche diventano acquirenti importanti, prendonosempre più potere nel fissare i prezzi.

L’offerta si trasforma

Allo stesso tempo, le dinamiche dell’offerta stanno diventando meno prevedibili.

La specie Arabica, che domina il segmento di eccellenza del mercato, è particolarmente sensibile alle condizioni climatiche.

L’aumento delle temperature nelle principali regioni produttrici di caffè sta influenzando negativamente le rese e la stabilità produttiva a lungo termine.

In alcune zone del Brasile, dell’America Centrale e dell’Africa orientale, le zone di coltivazione tradizionali stanno diventando sempre più sensibili alla variazione climatica, rendendo più difficile prevedere i risultati del raccolto.

La Banca Interamericana di Sviluppo stima che entro il 2050 la superficie del terreno adatta alla coltivazione del caffè sarà ridotta del 50%.

Queste pressioni non causano necessariamente carenze immediate di approvvigionamento, ma innalzano il grado di incertezza nel sistema.

Anche quando la produzione non da segni di indebolimento, il rischio di potenziali cortocircuiti diventa difficile da valutare.

Questo influisce non solo sui prezzi, ma anche sull’affidabilità delle catene di approvvigionamento che dipendono da una produzione costante proveniente da un gruppo relativamente concentrato di regioni produttive.

In questo contesto, la resilienza diventa importante quanto il volume: i Paesi in grado di mantenere una produzione stabile anche sotto stress climatico guadagnano quote di mercato.

La pressione climatica sta inoltre contribuendo a un graduale cambiamento nella composizione di fornitura globale di caffè.

Con la crescente difficoltà nella coltivazione dell’Arabica, la qualità nota come “Robusta”, tradizionalmente considerata un’alternativa di qualità inferiore, sta acquisendo apprezzamento per la resistenza alle temperature più elevate.

I fornitori utilizzano sempre più spesso la qualità Robusta per stabilizzare le miscele e gestire i costi di produzione.

Regole sempre più complesse, un vero ostacolo

Una terza forza che sta rimodellando il mercato riguarda la regolamentazione.

L’Unione Europea ha introdotto nuove regole sulla deforestazione che richiedono alle aziende di dimostrare che le materie prime agricole importate, incluso il caffè, non sono collegate a terreni recentemente disboscati.

Queste normative aumentano i requisiti di tracciabilità nelle catene di approvvigionamento globali ed innalzano la soglia di conformità per gli esportatori che desiderano accedere ai mercati europei.

Con l’entrata in vigore di questi standard, il mercato probabilmente si segmenterà ulteriormente.

Il caffè che rispetta i rigorosi requisiti di tracciabilità può avere un prezzo che ne certifica l’alta qualità, mentre i fornitori che faticano a conformarsi potrebbero trovarsi con un accesso ridotto ai mercati europei.

Quando le condizioni di accesso cambiano in un mercato di consumo così grande, i flussi commerciali si adattano di conseguenza.

Il caffè che non può soddisfare facilmente gli standard normativi europei potrebbe essere reindirizzato verso mercati asiatici in rapida crescita, dove le barriere normative sono più basse.

Questa dinamica mostra l’emergere di una struttura di mercato duale in cui l’Europa modella gli standard mentre l’Asia assorbe il volume e acquisisce potere nella determinazione dei prezzi.

L’interazione tra queste forze sta restringendo il margine di flessibilità nel sistema globale del caffè.

L’aumento della domanda in Asia sta spostando il centro dei consumi, la pressione climatica rende l’offerta meno prevedibile e i cambiamenti normativi stanno introducendo nuovi vincoli su come e dove il caffè possa essere scambiato.

Per gli osservatori, insieme, queste dinamiche stanno rendendo i flussi globali del caffè più sensibili agli eventi meteorologici e alle decisioni politiche, aumentando la possibilità che anche shock relativamente piccoli interrompano le catene di approvvigionamento e i prezzi.

Questi cambiamenti hanno anche implicazioni più ampie.

I Paesi che dipendono dalle esportazioni di caffè – come Vietnam, Colombia, Indonesia – potrebbero dover affrontare una maggiore volatilità nell’accesso al mercato e nella stabilità delle entrate.

In alcune Regioni produttive, in particolare in alcune zone dell’America Centrale e dell’Africa orientale, la pressione climatica sulla produzione di caffè può seriamente contribuire a minare la stabilità sociale ed economica.

Con l’aumento della volatilità del reddito, queste dinamiche possono interagire con vulnerabilità esistenti e rafforzare le pressioni migratorie e la fragilità politica locale.

Allo stesso tempo, le Regioni importatrici potrebbero trovarsi ad affrontare un panorama di approvvigionamento più frammentato, nel quale le condizioni di scambio diventano meno prevedibili.

Con il tempo, ciò potrebbe portare a prezzi più alti per i consumatori.

Il caffè era un bene agricolo relativamente semplice, modellato dai cicli climatici brasiliani e dalle abitudini di consumo occidentali.

Anche questa è un’era finita.

L’Europa sta sempre più fissando regole dagli standard alti, mente l’Asia esercita potere sui prezzi e i Paesi produttori di caffè competono per trasformare la stabilità dell’offerta in vantaggio strategico.

Chiunque entri in qualche modo in contatto con il caffè – dai contadini e commercianti ai baristi e consumatori- sentiranno l’impatto delle crescenti complessità del sistema commerciale globale.