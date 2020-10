Master in comunicazione e marketing della Luiss in collaborazione con Ferpi

La passione per il giornalismo, e in particolare per le interviste, nasce all'età di 10 anni, quando riceve come regalo di Natale il tanto desiderato registratore con microfono della Fisher Price. Il destino da allora è segnato; nessun dubbio sulla scelta della facoltà universitaria: Scienze della Comunicazione, dove si laurea nel 2004. Per anni collabora con le pagine sportive dei quotidiani locali della Provincia di Roma. Dopo una parentesi di un anno nella concessionaria pubblicitaria di MTV Italia, approda nella TV locale Retesole, dove cura e presenta un programma settimanale di approfondimento culturale. Si specializza, poi, nella comunicazione istituzionale. Da diversi anni lavora in Senato come addetto stampa. Nel 2015 inizia la collaborazione con 2duerighe dove segue principalmente i temi di attualità e di politica.