Tuscanyfashiontour cerca aspiranti modelle per la tre giorni di moda a Volterra

Martina Tosi

Da venerdi 7 a domenica 9 settembre 2018 nella suggestiva cornice del Parco Fiumi di Volterra, si svolgerà il primo Tuscanyfashiontour; un evento benefico finalizzato sia a parlare dell’importanza della Bigenitorialità dopo le separazioni che ad avvicinare i giovani al mondo della moda.

La manifestazione, che avrà inizio alle ore 20, è promossa dalla Onlus “Un Genitore per Amico” di Walter Correnti e del suo vice Filippo Federighi e dall’associazione culturale “Etruria Media” di Marco Costanzi e Elisabetta Cavicchioli. L’evento sarà presentato dall‘attrice showgirl Glenda Borghi, accompagnata dalle modelle Alessia Martini e Carmen Renzi e dalla cantante e fashion blogger Emanuela Maniscalco.

Protagonisti dell’evento saranno giovani stilisti emergenti e modelle che desiderano muovere i primi passi nel mondo della moda. Tra gli ospiti della tre giorni non mancheranno riviste e manager del campo della moda e della tv. La direzione artistica sarà curata dalla fotomodella Martina Tosi, titolare dell’agezia di moda DAMA. Tra gli invitati all’evento ci saranno la nazionale Angeli della tv, composta dai ragazzi della trasmissione “AMICI” e la nazionale giornalisti RAI.

Per le aspiranti modelle o fotomodelle che volessero partecipare al Tuscanyfashiontour è possibile candidarsi inviando dati anagrafici, recapito telefonico e una foto all’indirizzo mail: [email protected] Walter Correnti, presidente della Onlus “Un genitore per amico”, è disponibile a qualsiasi chiarimento al numero 3755520907.



L’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza. Per donazioni: Banca Popolare di Vicenza, IBAN : IT80R0572870370428571085269

