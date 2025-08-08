Il treno Maglev supera i 600 km/h: la Cina entra a tutta velocità nel futuro
Francesco Palmieri
- Tecnologia

Il treno Maglev supera i 600 km/h: la Cina entra a tutta velocità nel futuro

Il treno Maglev supera i 600 km/h: la Cina entra a tutta velocità nel futuro

foto-articolo
Tecnologia - 8 Agosto 2025

di Francesco Palmieri

Condividi: