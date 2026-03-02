Lillo & Greg: il surreale torna a teatro con “MOVIe ERCULeO”

Dal peplum al noir, passando per l’horror e la fantascienza: il duo comico più amato d’Italia porta in scena un viaggio esilarante tra i grandi generi del cinema e della televisione.

Ci sono spettacoli che intrattengono, e poi ci sono spettacoli che lasciano il segno. “Movie Erculeo”, il nuovo progetto teatrale di Lillo & Greg, ambisce chiaramente alla seconda categoria. Dall’11 marzo al 3 aprile, il Teatro Olimpico di Roma, una delle prestigiose sale della capitale, diventa il palcoscenico di un’avventura che riporta al centro della scena l’arte del surreale nella sua forma più pura e raffinata.

Scritto e diretto dagli stessi Claudio “Greg” Gregori e Pasquale “Lillo” Petrolo, lo spettacolo nasce da un desiderio preciso: tornare alle radici di un linguaggio comico che non si accontenta della risata facile, ma la costruisce con cura artigianale, intrecciando riferimenti cinematografici, strutture narrative sovvertite e una vena grottesca che affonda le radici nella grande tradizione del teatro dell’assurdo. Il risultato è un caleidoscopio di sketch iper-surreali che attraversa i generi più iconici della settima arte- peplum, horror, fantascienza, noir-smontandoli prezzo per pezzo per rivelarne l’ironia intrinseca e la natura spesso paradossale.

Quello che Lillo e Greg propongono è un vero e proprio esercizio di stile meta teatrale: uno sguardo consapevole sulla macchina del racconto cinematografico e televisivo, capace di divertire tanto il pubblico generalista quanto gli appassionati di cinema e cultura pop. Una doppia lettura, accessibile e sofisticata allo stesso tempo, che rappresenta forse la cifra più autentica del loro talento.

Sul palco, ad affiancarli, un ensemble artistico di tutto rispetto: Federica Cifola, Vania Della Bidia, Attilio Di Giovanni e Marco Fiorini, insieme ai danzatori Giada Rifino e Gabriele Riccio, a confermare che “Movie Erculeo” è uno spettacolo a tutto tondo, in cui la parola si intreccia con il movimento, la musica, firmata da Attilio Di Giovanni e dagli stessi autori, e una cura visiva affidata alla regia di Claudio Piccolotto e alle coreografie di Roberta Morisi.

Un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro che fa ridere e riflettere, e per chi ama una comicità che stimoli la mente.

Teatro Olimpico Piazza Gentile da Fabriano, 17 Roma

Dall’11 marzo al 3 aprile Biglietti da 29,00 € a 54,00 € su ticketone.it

biglietti@teatroolimpico.it