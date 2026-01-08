“Vorrei un flauto… di traverso”, successo al debutto tra musica e risate

Un modo divertente di raccontare il mondo della musica, con aneddoti realmente accaduti in un negozio di strumenti musicali. Potremmo sintetizzare così, in poche parole, “Vorrei un flauto… di traverso”, spettacolo indipendente firmato da Antonio Provitina e Sarah Macchi. Una commedia musicata, al debutto lo scorso 20 dicembre alla Sala Teatrale San Giovanni Battista di Milano, che ha saputo trasformare una raccolta di memorie in un varietà vibrante.

L’ispirazione nasce dalle pagine di Marco Valente, che nel suo libro omonimo ha collezionato le situazioni più assurde vissute a contatto con i clienti e le loro bizzarre richieste musicali. Provitina ha preso queste suggestioni e le ha adattate al ritmo serrato della commedia. La risata diventa così uno strumento di analisi dei piccoli e reali difetti umani.

Non solo teatro: il rock e la solidarietà

A dare ritmo e corpo alla narrazione è la musica dal vivo dei Pulp Project. La band ha travolto la sala con note rock e blues, esaltate dalla voce e dall’interpretazione di Ermanno Fabbri.

Ma l’operazione culturale portata avanti dal gruppo di artisti non si esaurisce sul palco. Lo spettacolo sostiene una nobile causa attraverso la collaborazione con la Fondazione Maria Letizia Verga. Grazie a un’iniziativa di crowdfunding, sono state raccolte donazioni destinate alla ricerca per la cura della leucemia e dei linfomi. Un esempio concreto di come l’arte possa farsi veicolo di crescita sociale anche attraverso la solidarietà.

Un ritorno alla socialità di quartiere

La scelta della location non è casuale. Portare “Vorrei un flauto… di traverso” in via Alberto Nota, lontano dai circuiti più commerciali del centro, è frutto di una precisa volontà degli autori, con l’obiettivo di valorizzare il quartiere Bicocca.

Dopo il successo riscosso al debutto, il viaggio di “Vorrei un flauto… di traverso” continua. Gli applausi ricevuti sono la spinta che porterà alla replica di questo mix di musica live e comicità. I prossimi appuntamenti sono già in fase di definizione.