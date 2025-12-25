“La strana coppia”, Guidi e Ingrassia portano in scena la convivenza impossibile
Eleonora La Rocca
- Teatro

“La strana coppia”, Guidi e Ingrassia portano in scena la convivenza impossibile

“La strana coppia”, Guidi e Ingrassia portano in scena la convivenza impossibile

foto-articolo
Teatro - 25 Dicembre 2025

di Eleonora La Rocca

Condividi: