Raffaella Roversi - Teatro

Familie Flöz con Teatro Delusio al Teatro Menotti

In Teatro Delusio il collettivo berlinese porta un teatro nel teatro. La scena diventa il dietro le quinte di un palco dove si alternano cantanti d'opera, prime donne, ballerine, maestri di danza, moschettieri. Ci si diverte moltissimo intuendo cosa succede sul “finto” palco dalle entrate/uscite di scena dei diversi personaggi, dalle luci, dagli abiti, dalla musica e dagli applausi. C'é anche un regista, il solo che si illuda di dirigere almeno lì sul palco, la vita. Se gli altri personaggi teatrali talvolta muoiono per poi, ça va sans dire, resuscitare tra gli applausi del pubblico, lui sarà il solo a morire dietro le quinte. Perchè, anche a teatro, la morte non si fa dirigere.