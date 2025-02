Questa Sera Si Recita a Soggetto! al Teatro Menotti

Chi conosce un po’ Paolo Rossi non stenterà a credere che con lui in scena, Questa Sera Si Recita a Soggetto! Così è stato dal 18 al 23 febbraio 2025 al Teatro Menotti Filippo Perego di Milano.

Vale a dire, a braccio, praticamente senza copione. Rossi improvvisa sulla base di uno stringato canovaccio che traccia pochi punti fermi.

Poi si abbandona al pubblico, al clima, alla capacità dei suoi attori, alla musica. Anche ai cellulari accesi, nonostante l’invito del teatro prima dello spettacolo a spegnerli. Con la sola postilla, aggiunge Rossi che, qualora un cellulare suonasse, sarà lui stesso a rispondere.

Ma se Pirandello si premura di avvertire che: “L’annunzio di questa commedia, così nei giornali, come nei manifesti, deve esser dato senza il nome dell’autore” ovvero senza il suo di nome, In Questa Sera Si Recita a Soggetto! ideato e diretto da Paolo Rossi, il pubblico sa che non solo c’è il suo nome, ma c’è lui con la sua dirompente fisicità.

Paolo Rossi: comicità e fisicità tra improvvisazione, mimo e musica

É già sul palco mentre gli spettatori prendono posto in sala. Con lui, due musicisti suonano musica capace di mettere subito di buon umore. Scoppoletta, fazzoletto rosso al collo, capelli lunghi, fa esercizi di riscaldamento sincronizzandosi al suono della musica, tra mimo e immaginario. Sono note tonde, facoltative, tra parentesi, che partono da un accordo e sviluppano una linea melodica complessa. Proprio come il suo spettacolo.

Questa Sera Si Recita a Soggetto!: ma quale è il soggetto?

Sullo sfondo c’è quello Pirandelliano. Una storia di gelosia, violenza domestica, bellezza rinchiusa. Ma su questi si innestano la vita, i pensieri, la contemporaneità, la comicità. Persino un simpatico cane, Luigi, ça va sans dire, che in omaggio a Pirandello passeggia a suo agio sul palco.

I complottisti si incrociano così con il divano rigorosamente rosso che è sempre davanti alla Tv, mentre San Giuseppe fugge con la famiglia in Egitto preannunciando un business della Madonna con i crocifissi lignei.

Succede poi di vedere Pirandello stesso, preso tra gli spettatori, sedersi ad un tavolo di un cabaret berlinese insieme ad una sciantosa altoatesina, mentre in fondo alla strada ci sono tutti i partiti “con i soliti accordi”!

Si ride. E può anche accadere, come è accaduto, che in questa sarabanda anarchica, divertente e travolgente, che a ben vedere nasconde ferree regole di preparazione, gli spettatori saltino tutti sul palco a ballare musica disco anni 80.

Da Questa Sera Si Recita A Soggetto!



Il Metodo Pirandello

Paolo Rossi

Ideazione e regia Paolo Rossi

Drammaturgia di Paolo Rossi e Carlo G. Gabardini

Con Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari, Caterina Gabanella, Laura Bussani, Alessandro Cassutti

e con la partecipazione del pubblico

Aiuto regia Luca Orsini

Scene Lorenza Gioberti

Costumi Elisabetta Menziani

Luci Elena Vastano

AGIDI Produzione