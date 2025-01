Ti Sposo Ma Non Troppo al Teatro Manzoni

Dal 21 gennaio al 2 febbraio 2025 il Teatro Manzoni di Milano presenta Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta in Ti Sposo Ma Non Troppo.

La commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta, è una istantanea sulle relazioni contemporanee di coppia.

Incontriamo i quattro protagonisti quarantenni già all’inizio dello spettacolo. Si avvicendano singolarmente sulle chiare scene modulabili e a due piani di Alessandro Chiti con le luci di Maximiliano Lumachi.

Si tratta di due uomini e due donne, personaggi frettolosi che attraversano un androne o camminano per strada.

Parlano al telefono poco prima di rientrare a casa.

C’è Andrea, (Vanessa Incontrada) tradita e ferita dal marito che si è appena trasferita con i due bambini nello stesso palazzo dove abitano Carlotta e Andrea (Siddhartha Prestinari e Fabio Avaro), sposati da 15 anni, senza figli ed in piena crisi matrimoniale. La loro relazione è piatta, così come i loro dialoghi.

E poi c’è Luca (Gabriele Pignotta), fisioterapista separato, che si è trasferito provvisoriamente nello studio di un collega psicologo, assente per malattia. É avvilito e in preda ai dubbi. Non solo per la sua situazione precaria ma anche perché teme che sua figlia Sofia, ancora bambina, soffra a causa della separazione.

Le vite dei quattro personaggi finiscono con l’intersecarsi. Carlotta ed Andrea, vicine di casa, diventano amiche intime. E il rapporto professionale che intercorre tra Luca ed Andrea, medico e paziente dai forti dolori alla schiena, si fa confidenziale.

Quando poi la tecnologia, sotto le mentite spoglie di una app di incontri fa il suo ingresso, le acque si confondono.

E i rapporti tra i quattro personaggi si complicano e si confondono ancor più. Perché tutti vivono nell’ombra di quello che desiderano.

Carlotta vorrebbe sentire di nuovo un’emozione che il marito Andrea non riesce a darle. Lui d’altro canto vorrebbe anche leggerezza, seduzione e sesso, che la moglie distratta e palpitante per i messaggi su Tinder, non gli offre. Andrea, lasciata dal marito si ostina a credere all’amore. Così come Luca. Ma comunicare sembra essere sempre più difficile.

Lo spettacolo ci è sembrato un po’ monocorde, con una regia lineare che sembrava lasciare poco spazio a comicità, brio e fisicità degli attori. Il volume della musica talvolta è stato forse troppo elevato.

Teatro Manzoni,

Via Manzoni 40, Milano

Da martedì a venerdì

Prestige € 37,00 – Poltronissima € 34,00 – Poltrona € 26,00 – Poltronissima under 26 anni € 18,00

Sabato e domenica

Prestige € 41,00 – Poltronissima € 36,50 – Poltrona € 26,50 – Poltronissima under 26 anni € 18,50

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=1184375%20

circuito Ticketone

feriali ore 20,45 – domenica ore 15,30

sabato 1 febbraio ore 15,30 e 20,45



