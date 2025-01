Valerio Mastandrea torna ad essere “Migliore”, per l’ultima volta

Al Teatro Ambra Jovinelli di Roma, dal 15 gennaio al 2 febbraio 2025, torna il monologo Migliore, tra i testi iconici dallo sceneggiatore italiano Mattia Torre, scomparso recentemente. Sarà interpretato per l’ultima volta da Valerio Mastandrea. Lo spettacolo è stato infatti scritto e cucito addosso all’attore romano, da sempre protagonista della pièce. Un incontro tra sensibilità e acutezza di incredibile potenza, che ha entusiasmato la Pergola in tre giorni da tutto esaurito.

La trama di “Migliore”

Migliore è la storia comica e terribile di Alfredo Beaumont, un uomo normale che in seguito a un incidente (di cui è causa, di cui sente la responsabilità e per cui sarà assolto) entra in una crisi profonda e diventa un uomo cattivo. Improvvisamente, la società gli apre tutte le porte: Alfredo cresce professionalmente, le donne lo desiderano, guarisce dai suoi mali e dalle sue paure. Migliore è una storia sui nostri tempi, sulle persone che costruiscono il loro successo sulla spregiudicatezza, il cinismo, il disprezzo per gli altri. E sul paradosso dei disprezzati, che di fronte a queste persone chinano la testa e – affascinati – li lasciano passare.

Lo spettacolo è stato scritto da Mattia Torre tra il 2004 e il 2005 appositamente per essere interpretato da Valerio Mastandrea. Mattia Torre è nato a Roma il 10 giugno 1972. Si è formato nell’ambiente teatrale capitolino, dove ha conosciuto il regista e sceneggiatore Giacomo Ciarrapico. Insieme a lui, nei primi anni novanta, è stato autore di lavori teatrali come L’ufficio, Io non c’entro, Tutto a posto e Piccole anime. È morto a causa di un tumore il 19 luglio 2019 all’età di 47 anni.

Informazioni utili

L’imperdibile spettacolo si terrà al Teatro Ambra Jovinelli in via Guglielmo Pepe, 45. Il 15, 16, 18, 21, 24, 28, 29, 30, 31 gennaio e 1 febbraio alle ore 21.00; il 17, 22 e 23 gennaio alle ore 19.30; il 19, 26 gennaio e 2 febbraio alle ore 17.00 e il 25 gennaio alle ore 16.30 e 21.00. I biglietti hanno un costo che va dai 17 ai 37 euro. Maggiori informazioni alla pagina dedicata sul sito Teatro Ambra Jovinelli.