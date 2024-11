“Una volta eliminato l’impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità”

Nei vicoli bui e insidiosi della Londra notturna un uomo viene ucciso. Di qui una serie di eventi pieni di segreti, indizi, tracce che porteranno il più grande detective britannico ad occuparsi di un caso che si rivelerà più grave del previsto.

La morte del suo acerrimo nemico Moriarty ha reso Sherlock Holmes (Neri Marcorè) annoiato dalle proposte di indagare fatti, a suo dire, noiosi ma viene intrigato da questo accadimento i cui indizi portano inaspettatamente alla scoperta di una minaccia sull’intero Regno Unito: un attentato il giorno del Giubileo della Regina Vittoria che potrebbe causare numerose vittime.

Per accostare l’algido carattere di Holmes alla musica si è scelto di trasformarlo a tratti in un fine umorista assieme al suo fido Dottor Watson (Paolo Giangrasso), che rivela doti comiche inaspettate, intervallando momenti di canto, ballo e recitazione per tutto lo spettacolo.

Menzione speciale alla voce di Francesca Ciavaglia nei panni della dolce Molly O’Neill ed alla verve scenica dell’Ispettore Lestrade (Giuseppe Verzicco).

Una scenografia imponente e meccanicamente studiata per portare via via lo spettatore dalla casa di Holmes ai vicoli fumosi della Londra vittoriana rende lo spettacolo più godibile e le luci abilmente studiate per immergersi nella nebbia e nell’ambiente soffuso della casa di Baker Street aggiungono pathos all’ambiente britannico misterioso e pieno di enigmi.

Le storie di Conan Doyle sono state interpretate via via nel tempo a teatro ed al cinema ed hanno avute tutto un grande successo, come lo Sherlock Holmes di Robert Downey jr., o come la serie interpretata da Benedict Cumberbatch ed il musical di Marcorè ben si accosta alle trasposizioni cinematografiche e televisive.

Il cast di ballerini, le musiche e le liriche uniscono in un cerchio perfetto attori e spettatori decretando un grande successo.

Sherlock Holmes Il Musical – Teatro Brancaccio di Roma dal 7 al 10 novembre 2024

Regia di Andrea Cecchi con:

Neri Marcorè – Sherlock Holmes

Paolo Giangrasso – Dottor Watson

Francesca Ciavaglia – Molly O’Neill

Giuseppe Verzicco – Ispettore Lestrade

Barbara Corradini – Signora Hudson

Niccolò Curradi – Mycroft Homes

Simone Marzola – Michael Osborne

Mattia Braghero – Robert Scott

Riccardo Giannini – Pastore della Chiesa di Saint Mary-Le-Bow

Lapo Braschi – Cover di Robert Scott/Pastore/Michael Osborne

Ensemble:

Matilde Ardemagni, Miryam Belfiore, Francesco Boschiazzo, Pamela Giannini, Antonio Lanza, Elisa Lombardi, Leonardo Pesucci, Stefano Scognamiglio, Carolina Sisto, Antonio Sorrentino, Sara Spagna, Adriano Voltini.

Testi: Andrea Cecchi, Alessio Fusi ed Enrico Solito

Musiche: Andrea Sardi

Liriche: Alessio Fusi

Scenografie: Gabriele Moreschi

Coreografie: Roberto Colombo e Caterina Pini

Costumi: Alba Brunelli e Vanessa Rugi

Disegno Luci: Emanuele Agliati

Disegno Audio: Alessandro Abignente

Produzione: “Ad Astra Entertainment”, “Compagnia delle Formiche” e “Artisti Riuniti”

Il testo è stato supervisionato e approvato dall’Associazione Sherlockiana Italiana “Uno Studio in Homes Aps”