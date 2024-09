Il Teatro Parioli inizia una rassegna dedicata ai più piccoli

Il Teatro Parioli pensa ai più piccoli. Nei weekend di ottobre propongono una rassegna di spettacoli per bambini e genitori: Frrr… dentro il regno di ghiaccio (Sabato 5 e domenica 6 ottobre), Gruffalo’ (domenica 13 e lunedì 14 ottobre), Grisù – Un drago senza paura (domenica 27 e lunedì 28 ottobre).

Di seguito le tre trame:

Frrr… dentro il regno di ghiaccio parla di due sorelle, una con poteri magici, l’altra senza poteri… ma entrambe innamorate dei pupazzi di neve. Gruffalo’, invece, ha avuto un grande successo in tutta Italia e ha avuto una buona approvazione anche dal pubblico delle scuole. Nel dialogo con gli insegnanti, è stato riconosciuto il valore didattico dell’allestimento, specificando che il musical ha stimolato nei bambini l’impiego di fantasia e arguzia per affrontare le difficoltà, mettendo da parte la violenza.

Grisù, in ultimo, è un giovane draghetto sputafuoco, vive con il papà Fumè in una caverna sotto al vulcano proprio vicino al paese in cui vive Stella, la sua migliore amica umana. Anch’essa vive con il papà David, il capo dei pompieri locali. Grisù e Stella hanno un sogno nel cassetto: lei vuole diventare giornalista, lui vuole diventare vigile del fuoco, cosa piuttosto difficile per un draghetto sputafuoco. Qualcosa, o meglio qualcuno, decide però di mettere loro i bastoni fra ruote. Una losca figura appare prima negli incubi di Grisù e poi in carne e ossa proprio lì, nelle strade del paese. Malasorte è il suo nome e si nutre delle paure degli esseri umani. La paura di rimanere soli per Malasorte è una fetta di torta violetta, la paura di non riuscire è un bel pollo arrosto blu, la paura di perdere le persone che amiamo è una macedonia di tutti i colori. Un drago senza paura.