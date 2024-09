Il Chicchignola di Venturiello al Sala Umberto di Roma

“Chicchignola”, una delle ultime pièce di Petrolini portata in scena sia a teatro che al cinema, arriva al Sala Umberto con la regia e l’interpretazione del protagonista di un sempre ottimo Massimo Venturiello.

Il nostro, dopo una carriera al Ministero, si trova ad inventarsi un mestiere per sopravvivere e sceglie di fabbricare giocattoli e palloncini.

Scelta che non porta tanti guadagni, anzi, si fatica a “mettere due cucchiai di minestra in tavola” come lamenta la moglie Eugenia.

Sembra svagato Chicchignola, quasi perso nel suo mondo fatato e per questo, agli occhi degli altri, sciocco e ingenuo.

Non è affatto così, Chicchi, per gli amici, è un uomo colto e intelligente che è ben consapevole che il commerciante di “commestibili”, il ricco Egisto, ha una storia con sua moglie Eugenia ma fa finta di nulla mettendo a punto una rivincita che lascerà interdetti tutti i partecipanti alla finzione.

Con la complicità di Lalletta, un’amica di famiglia, smaschera i traditori e diventa l’amante, ma solo per ripicca, della moglie di Egisto, Marcella.

Fa fortuna diventando pittore con in suoi quadri strampalati che disegnano, con un tratto sulla bocca o sugli occhi quelle emozioni umane che solo lui, gentiluomo nell’animo, comprende mentre la moglie Eugenia, smascherata, si accorge finalmente dell’essenza pura del suo Chicchi.

Petrolini scrive la sua commedia più bella nel 1931 precorrendo, con arguzia ed intelligenza, i tempi. Una commedia mai come ora sempre attuale che Venturiello interpreta magistralmente alternando battute ironiche sottili ed educate a canzoni romane piene di metafore sull’umanità e sulla sopravvivenza.

Novanta minuti che scorrono tutti d’un fiato, tra risate e riflessioni di una storia che potrebbe essere stata scritta nei nostri tempi.

Tutto il cast è da applausi, che alla fine durano oltre dieci minuti, da Maria Letizia Gorga a Claudia Portale, da Franco Mannella a Carlotta Portale fino al protagonista Massimo Venturiello che calca il palcoscenico come pochi.

Una perla teatrale da vedere e da ricordare.

“Chicchignola” commedia di Ettore Petrolini al Sala Umberto dal 19 al 22 settembre con Massimo Venturiello, Maria Letizia Gorga, Franco Mannella, Claudia Portale e Carlotta Proietti.

Regia di Massimo Venturiello

Scene di Alessandro Chiti

Luci di Alessandro Greco

Arrangiamento musicale Mariano Bellopiede

Produzione Officina Teatrale